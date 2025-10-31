‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ में फराह खान ने बताया बॉलीवुड का नया ट्रेंड, बोलीं -‘हर किसी को अजीबोगरीब स्ट्रगल स्टोरी बनानी है…’

बॉलीवुड फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों अपने ब्लॉग को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इन वीडियोज में वो इंडस्ट्री के कई बड़े-बड़े स्टार्स के घर के अंदर का व्यू देते हुए नजर आती हैं. वहीं उनका साथ देते हुए उनके घर के कुक दीलिप भी किल्प में मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं. वहीं हाल ही में वो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शो ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ का हिस्सा बनी थीं. जहां उन्होंने एक आउटसाइडर के रूप में अपने स्ट्रगल और नेवो किड्स के बारे में बात की है.

फराह समझती हैं आउटसाइडर का गुस्सा

फराह खान ने बात करते हुए बताया कि वो नेपो किड के प्रति आउटसाइडर के गुस्से को पूरी तरह से समझती हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं समझ सकती हूं कि जब लोग बाहर से मुंबई आते हैं, और नेपो किड के प्रति गुस्सा रखते हैं. मैं समझ सकती हूं ये गुस्सा कहां से आता है, क्योंकि उन्हें हर महीने अपने कमरे का किराया चुकाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और उनके लिए स्टार किड्स के स्ट्रगल बहुत अच्छे लगते हैं.’

Add Zee News as a Preferred Source

फराह खान ने बताए अपने संघर्ष के दिन

फराह खान ने अपने परिवार के स्ट्रगल को लेकर बात करते हुए कहा, ‘अभी तक, मैं पैसों को लेकर इनसिक्योर फील करती हूं, मेरे लिए, आराम करने के लिए पैसों से सुरक्षित होना जरूरी है. मेरी ,सिर्फ यही एक इनसिक्योरिटी है, जो कि मुझे काम करने के लिए मजबूर करती है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने अपने पिता को बहुत अमीर से गरीब होते हुए देखा है, और कई सालों तक हम मुश्किल से गुजारा करते रहे.’

बॉलीवुड का न्यू ट्रेंड

फिल्ममेकर ने इन दिनों चल रहे अपने स्ट्रगल स्टोरी को शेयर करने के ट्रेंड पर कहा, ‘आजकल हर कोई स्ट्रगल की स्टोरी चाहता है, यहां तक जिन लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया है वो अपनी अलग अजीबोगरीब स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बच्चों की ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं होगी.’ फराह ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें मैं हूं ना, ओम शांति, और हैप्पी न्यू ईयर शामिल हैं.