फिल्म में रोल के लिए इस एक्टर को फराह खान ने किया था बाथरूम में बंद, शाहरुख खान के साथ मिलकर बनाया था ये प्लान!

बॉलीवुड में ऐसी कई आइकॉनिक फिल्में हैं जो फैंस के दिलों पर आज भी राज करती हैं जिनके किरदारों को लोग कॉपी करना पसंद करते हैं. आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो शाहरुख खान के करियर की सुपरहिट और दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म 'ओम शांति ओम' है. ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया था. वहीं 'ओम शांति ओम' के गाने अब तक लोगों की जुबां पर बैठे रहते हैं. फराह खान की इस फिल्म से दीपिका पादुकोण रातों-रात स्टार बन गई थीं. इस मूवी में विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मुकेश लोगों के लिए आइकॉनिक बन गया था. मगर क्या आपको पता है वो इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे.

विवेक ओबेरॉय ने मुकेश को किया रिजेक्ट

डायरेक्टर फराह खान ने इस फिल्म को बनाने में काफी लंबा समय लिया था. वहीं अर्जुन रामपाल के किरदार मुकेश के लिए उन्होंने एक्टर विवेक ओबेरॉय को सिलेक्ट किया था. मगर विवेक ओबेरॉय ने नेगेटिव रोल को करने से साफ इनकार कर दिया था. फराह के मुताबिक इस रोल को करने के लिए कई एक्टर्स ने मना कर दिया था और उन्हें मुकेश के किरदार के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसकी छवि मुकेश से मैच करे. मगर लंबे समय तक ऑडिशन लेने के बाद भी कोई एक्टर फिट नहीं बैठ रहा था. जिससे परेशान होकर फराह ने ये प्रॉब्लम अपने दोस्त और फिल्म के हीरो शाहरुख खान से शेयर की.

बाथरूम मे किया था बंद

खान ने फनी स्टोरी को सुनाते हुए बताया कि कैसे शाहरुख खान और उन्होंने अर्जुन रामपाल को इस रोल के लिए तैयार किया था. फराह ने बताया कि शाहरुख खान की पार्टी में उन्होंने अर्जुन रामपाल को बाथरूम में लॉक कर दिया था जिससे वो अपनी फिल्म की कहानी को आसानी से उन्हें सुना पाएं. मगर सभी की तरह अर्जुन ने भी इस किरदार को करने से मना कर दिया था. मगर फिर शाहरुख खान और फराह के काफी मनाने के बाद उन्होंने इस रोल को हामी भर दी और ऐसे फिल्म 'ओम शांति ओम' को उसका परफेक्ट विलेन मुकेश मिला.