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सुपर एडवांस है अनिल कपूर की भाभी का किचन! फराह खान ने किया डिजाइन; संगमरमर सा चमक रहा कोना-कोना; देखती रह गईं महीप कपूर

Maheep Kapoor Kitchen: फराह खान अपने नए शो में सेलिब्रिटीज के घरों का हुलिया बदल रही हैं. इस बार उन्होंने भाई संजय कपूर और भाभी महीप कपूर के 25 साल पुराने बिखरे हुए किचन को एक आलीशान और मॉडर्न लुक दिया है. इस गजब के मेकओवर को देखकर आपको भी अपने घर के लिए बेहतरीन आइडियाज मिलेंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 21, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:01 AM IST
सुपर एडवांस है अनिल कपूर की भाभी का किचन! फराह खान ने किया डिजाइन; संगमरमर सा चमक रहा कोना-कोना; देखती रह गईं महीप कपूर
Image Credit: Sanjay Maheep Kapoor Kitchen Transformation

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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