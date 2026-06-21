Maheep Kapoor Kitchen Transformation: आजकल हर कोई अपने घर को सुंदर और मॉडर्न लुक देना चाहता है. इसी बीच बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर एक बेहद शानदार होम ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज लेकर आई हैं. इस शो में वे अपने खास सेलिब्रिटी दोस्तों के पुराने और बोरिंग हो चुके घरों को बिल्कुल नया और लग्जरी लुक देकर उन्हें सरप्राइज कर रही हैं. फराह का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग इस वीडियो सीरीज को देखकर अपने घरों को सजाने के नए-नए तरीके सीख रहे हैं.
कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अपने एक नए शो के धमाकेदार एपिसोड में बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर के भाई संजय कपूर और भाभी महीप कपूर के घर पहुंचीं. महीप और संजय की शादी को लगभग 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन इतने लंबे समय में उनके किचन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. वक्त के साथ उनका पुराना किचन काफी ओल्ड फैशन दिखने लगा था. ऐसे में फराह ने अपनी एक्सपर्ट्स टीम के साथ मिलकर कमाल कर दिया. उन्होंने इस पुराने किचन का हुलिया पूरी तरह बदलकर इसे एक बेहद आलीशान ‘ड्रीम स्पेस’ में तब्दील कर दिया.
इस किचन का पुराना रूप काफी बोरिंग था. वहां पुराने सफेद कैबिनेट और घिसे-पिटे काउंटरटॉप लगे थे. लेकिन मेकओवर के बाद इस जगह का पूरा लुक ही बदल गया. नई डिजाइन में बहुत ही खूबसूरत शैंपेन टोन के कैबिनेट लगाए गए हैं, जो ब्लैक मेटैलिक हैंडल के साथ कमाल के लग रहे हैं. अगर आप भी अपने किचन को एक रॉयल और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल व्हाइट या क्रीम कलर की शैंपेन या पेस्टल कलर्स चुन सकते हैं. आजकल ये कलर काफी ट्रेंड में हैं और घर को एकदम नया लुक देते हैं, जो देखने में भी काफी शानदार और रॉयल लगते हैं.
पहले इस इस किचन का काउंटरटॉप और सिंक काफी पुराना और गंदा नजर आ रहा था. सिंक के नीचे का हिस्सा और पाइप सीधे नजर आ रहे थे, जो दिखने में बेहद खराब लग रहे थे. फराह की टीम ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए वहां एक बेहतरीन प्रीमियम स्टोन काउंटरटॉप लगा दिया. इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद खूबसूरत अंडर-माउंट ब्लैक सिंक और मॉर्डन डार्क नल भी फिट कर दिया. इस तरह के अंडर-माउंट सिंक के इस्तेमाल से सिंक के आस-पास की जगह हमेशा साफ-सुथरी बनी रहती है. इससे पानी या कचरा बाहर की तरफ नहीं फैलता है.
पुराने किचन की भारी-भरकम चिमनी न सिर्फ ज्यादा जगह घेरती थी, बल्कि उसके धुएं से आस-पास की दीवारें भी बिल्कुल काली और खराब हो चुकी थीं. इस परेशानी को दूर करने के लिए अब वहां एक स्लीक और डार्क ग्लास वाली मॉडर्न चिमनी लगाई गई है. ये नई चिमनी किचन के कैबिनेट के साथ पूरी तरह मैच कर रही है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है. अगर आप भी अपने घर की रसोई में वेंटिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमेशा ‘ऑटो-क्लीन’ तकनीक वाली स्लीक चिमनी ही चुनें. ये चिमनी कम जगह लेती है और चलते समय बिल्कुल आवाज नहीं करती.
पहले इस किचन में कैबिनेट के ऊपर काफी खाली जगह थी. वहां अक्सर बेकार के डिब्बे, बोतलें और कबाड़ जमा हो जाता था. इस वजह से पूरा किचन छोटा और बिखरा हुआ दिख रहा था. इस परेशानी को दूर करने के लिए नए डिजाइन में फराह ने जमीन से लेकर छत तक वाले यानी फ्लोर-टू-सीलिंग बंद कैबिनेट बनवा दिए. अब किचन का सारा फालतू सामान इन अलमारियों के अंदर आसानी से छिप जाएगा. अगर आप भी अपने घर का मेकओवर या रीमॉडलिंग करवाने की सोच रहे हैं, तो कैबिनेट को हमेशा छत तक ही बनवाएं. ऐसा करने से सामान रखने की जगह दोगुनी हो जाती है.
पुराने किचन में ओवन और मिक्सर जैसी चीजें सीधे काउंटरटॉप पर रखी रहती थीं. इस वजह से काम करने के लिए बहुत कम जगह बचती थी. लेकिन नए मेकओवर में इन-बिल्ट इंडक्शन हब और दीवारों के अंदर ही सेट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं. अब माइक्रोवेव, ओवन और फ्रिज जैसी चीजों के लिए कैबिनेट के अंदर ही खास जगह तय कर दी गई है. इस बदलाव से पूरा काउंटरटॉप बिल्कुल खाली और साफ-सुथरा नजर आता है. मॉर्डन तरीके से किए गए इस इंतजाम की वजह से किचन में काम करना अब काफी आसान हो गया है और खाना पकाने का मजा भी दोगुना हो गया है.
फराह का मानना है कि किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि वहां का माहौल भी खुशनुमा होना चाहिए. इसलिए उन्होंने अपने नए किचन की खिड़की के पास पुदीना और रोजमेरी जैसे छोटे-छोटे इंडोर प्लांट्स रखे हैं. पौधों के आसपास रहने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है. साथ ही, इनकी भीनी-भीनी खुशबू से किचन हमेशा तरोताजा महसूस होता है. इतना ही नहीं, ये पौधे बाहर की तरफ दिख रहे भद्दे पाइपों को छिपाने का काम भी बखूबी करते हैं. अगर आप भी अपने किचन को एक फ्रेश और सुंदर लुक देना चाहते हैं, तो वहां छोटे-छोटे पौधे जरूर रखें. इससे आपके किचन की खूबसूरती और बढ़ जाएगी.