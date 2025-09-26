28 साल के इस हैंडसम हंक के घर पहुंची फराह खान, बनाया स्वादिष्ट लिट्टी-चोखा

Farah Khan: फराह खान ने अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका अगला ठिकाना एक्टर रोहित सराफ का घर है. वीडियो की शुरुआत में ही रोहित, दिलीप से कहते हैं कि वे उनके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं. ये देखकर फराह मुंह बना लेती हैं लेकिन दिलीप रोहित को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं.
Farah Khan: फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में सेकेंड लीड रोल प्ले करने वाले रोहित सराफ सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश बन चुके हैं. एक्टर ने भले ही एक्टिंग में डेब्यू कर लिया है, लेकिन वे एक्टर नहीं, बल्कि डांसर बनना चाहते थे. अब एक्टर के घर पर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंच चुकी हैं, जहां रोहित, फराह को छोड़कर दिलीप के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं.
एक्टर रोहित सराफ के घर पहुंची फराह खान
फराह खान ने अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका अगला ठिकाना एक्टर रोहित सराफ का घर है. वीडियो की शुरुआत में ही रोहित, दिलीप से कहते हैं कि वे उनके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं. ये देखकर फराह मुंह बना लेती हैं लेकिन दिलीप रोहित को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं. वीडियो में फराह खान रोहित सराफ की फैमिली से मिलती हैं और गुस्सा करती हैं कि रोहित पिछले एक साल से उन्हें डेट नहीं दे रहा, लेकिन रोहित कहते हैं, 'मुझे मम्मी से डेट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वे कुछ महीने ही मेरे पास रहती हैं.' वीडियो में फराह खान रोहित की मां से लिट्टी चोखे की रेसिपी सीखती हैं और सभी मिलकर बनाते हैं. पूरा वीडियो बहुत ही मजेदार है.
पहली मुलाकात 'इश्क-विश्क रीबाउंड-2' फिल्म में हुई मुलाकात
बता दें कि रोहित और फराह की पहली मुलाकात 'इश्क-विश्क रीबाउंड-2' फिल्म के दौरान हुई थी. रोहित बताते हैं कि एक गाना करना था, लेकिन सेट पर मुझे सब लोग डराकर रखते थे कि फराह मैम तुमको छोड़ेगी नहीं. वर्क फ्रंट की बात करें तो रोहित को डियर ज़िंदगी, प्रियंका चोपड़ा स्टारर द स्काई इज पिंक, हिचकी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज मिसमैच्ड और लूडो में देखा गया था. अब उनकी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और उनकी जोड़ी इस बार सान्या मल्होत्रा के साथ बनी है. फिल्म में लीड रोल में जान्हवी कपूर और वरुण धवन हैं.
