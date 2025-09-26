Advertisement
trendingNow12938102
Hindi Newsबॉलीवुड

28 साल के इस हैंडसम हंक के घर पहुंची फराह खान, बनाया स्वादिष्ट लिट्टी-चोखा

Farah Khan: फराह खान ने अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका अगला ठिकाना एक्टर रोहित सराफ का घर है. वीडियो की शुरुआत में ही रोहित, दिलीप से कहते हैं कि वे उनके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं. ये देखकर फराह मुंह बना लेती हैं लेकिन दिलीप रोहित को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Sep 26, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फराह खान
फराह खान

Farah Khan: फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में सेकेंड लीड रोल प्ले करने वाले रोहित सराफ सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश बन चुके हैं. एक्टर ने भले ही एक्टिंग में डेब्यू कर लिया है, लेकिन वे एक्टर नहीं, बल्कि डांसर बनना चाहते थे. अब एक्टर के घर पर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंच चुकी हैं, जहां रोहित, फराह को छोड़कर दिलीप के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. 

एक्टर रोहित सराफ के घर पहुंची फराह खान 
फराह खान ने अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका अगला ठिकाना एक्टर रोहित सराफ का घर है. वीडियो की शुरुआत में ही रोहित, दिलीप से कहते हैं कि वे उनके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं. ये देखकर फराह मुंह बना लेती हैं लेकिन दिलीप रोहित को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं. वीडियो में फराह खान रोहित सराफ की फैमिली से मिलती हैं और गुस्सा करती हैं कि रोहित पिछले एक साल से उन्हें डेट नहीं दे रहा, लेकिन रोहित कहते हैं, 'मुझे मम्मी से डेट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वे कुछ महीने ही मेरे पास रहती हैं.' वीडियो में फराह खान रोहित की मां से लिट्टी चोखे की रेसिपी सीखती हैं और सभी मिलकर बनाते हैं. पूरा वीडियो बहुत ही मजेदार है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

पहली मुलाकात 'इश्क-विश्क रीबाउंड-2' फिल्म में हुई मुलाकात  
बता दें कि रोहित और फराह की पहली मुलाकात 'इश्क-विश्क रीबाउंड-2' फिल्म के दौरान हुई थी. रोहित बताते हैं कि एक गाना करना था, लेकिन सेट पर मुझे सब लोग डराकर रखते थे कि फराह मैम तुमको छोड़ेगी नहीं. वर्क फ्रंट की बात करें तो रोहित को डियर ज़िंदगी, प्रियंका चोपड़ा स्टारर द स्काई इज पिंक, हिचकी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज मिसमैच्ड और लूडो में देखा गया था. अब उनकी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और उनकी जोड़ी इस बार सान्या मल्होत्रा के साथ बनी है. फिल्म में लीड रोल में जान्हवी कपूर और वरुण धवन हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Farah KhanDilipRohit Saraf

Trending news

यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
;