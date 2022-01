फरदीन खान हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर फैंस को बताई आपबीती

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान (Fardeen Khan) को कोरोना हो गया है. एक्टर ने इस बात की जानकारी देते हए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है. फरदीन (Fardeen Khan Corona Positive) ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था. जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है. फरदीन लिखते हैं,' कोरोना रिपोर्ट आने के तुरंत बाद मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है.' आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड के कई सितारें कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं.

Tested positive for C-19. Fortunately I am asymptomatic. Sending my best to all those in recovery. The rest, keep getting tested if in doubt as this variant is also targeting children, down to toddlers, and they can be given very limited medication. Happy isolating.

— Fardeen Feroz Khan (@FardeenFKhan) January 19, 2022