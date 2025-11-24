Advertisement
120 Bahadur and Mastiii 4 Box Office Day 3: ‘120 बहादुर’ की कमाई में झटका नहीं, दिन-ब-दिन बढ़ रही रफ्तार, ‘मस्ती 4’ दिखी धीमी पड़ती

120 Bahadur and Mastiii 4 Box Office Day 3: इस समय सिनेमाघरों में फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ और ‘मस्ती 4’ लगी हुई हैं, जो लगातार एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दे रही हैं. आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस के तीसरे दिन का कलेक्शन

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:50 AM IST
120 Bahadur and Mastiii 4 Box Office Day 3: 21 नवंबर को  थिएटर में दो फिल्मों ने दस्तक दी है, जिसमें फरहान अख्तर की फिल्म '120 Bahadur' और दूसरी विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की फिल्म 'मस्ती 4' है. इन दोनों ही फिल्मों की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं हुई थी. मगर जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है. वहीं पहले दिन फिल्म 'मस्ती 4' को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. लेकिन आज तीसरे दिन 120 Bahadur आगे है. 

 

सैकनिल्क रिपोर्ट
 सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे दिन '120 बहादुर' ने लगभग 4 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि फिल्म ने पहले दिन 2.25 और दूसरे दिन 3.85 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीन दिनों में फिल्म की कमाई 10.10 करोड़ हो गई है. तो वहीं दूसरी ओर फिल्म ‘मस्ती 4’ ने पहले दिन लगभग 2.75 करोड़ और दूसरे दिन 2.75 करोड़ की कमाई करने के बाद तीसरे दिन लगभग 3 करोड़ की कमाई की. 

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर', जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म है, जिसमें देश के प्रति अपने प्यार के लिए जान गवाने वाले एक जवान की कहानी का दिखाया गया है. तो वहीं 'मस्ती 4' में ड्रामा के साथ-साथ कॉमेडी भी देखने को मिल रही है. वहीं दो अलग जॉनर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं. मस्ती 4ट के बजट के बात करें तो लगभग 45-60 करोड़ के रुपए में इसे तैयार किया गया है तो वहीं, फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का बजट लगभग 80 -90 करोड़ है

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

