मुझे उनकी एक्टिंग पसंद नहीं... 12 साल पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कुछ ऐसा, अब फरहान अख्तर बोले- ‘ इज्जत से...’

Farhan Akhtar Acting Criticism: बॉलीवुड के सक्सेसफुल डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले फरहान अख्तर ने हाल ही में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक बार नसीरुद्दीन ने फरहान के अभिनय और फिल्मों पर आलोचना की थी. दोनों ने साथ में 'जिंदगी ना मिलेगी दोबाराट' में साथ काम किया था. जहां फरहान ने उनके बेटे का किरदार निभाया था.

अब एक इंटरव्यू में फरहान ने बताया कि उन्हें इस तरह के बयानों से कैसा महसूस हुआ और क्यों उन्होंने इस बारे में नसीरुद्दीन शाह से बात करना जरूरी नहीं समझा? फरहान ने साफ कहा कि उन्होंने उनसे बात नहीं की. उन्होंने कहा कि 25 साल से वे फिल्मों में हैं और अगर उन्हें किसी साथी कलाकार या निर्देशक के काम में कुछ सुधार दिखे तो वे खुद फोन करके सलाह देते हैं. लेकिन ये तभी करते हैं जब सामने वाले के लिए सम्मान और अपनापन हो.

साथ कर चुके काम

फरहान का मानना है कि किसी के क्रिएटिव काम पर कमेंट हमेशा सेंसिटिविटी से करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि नसीरुद्दीन शाह के कमेंट्स उन्हें सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट जैसी लगे. उसमें न सम्मान दिखा और न ही अपनापन. फरहान ने कहा कि अगर किसी को वाकई कुछ सुझाव देना है तो वो सीधे बात कर सकता है. नसीरुद्दीन उनके पिता जावेद अख्तर, शबाना आजमी और उनकी मां को भी जानते हैं. ऐसे में उनसे कहना आसान होता कि 'मिलकर बात करते हैं'.

12 साल पहले कही थी ये बात

फरहान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई इंसान आपका सम्मान नहीं करता तो उससे क्यों संपर्क किया जाए? उनके मुताबिक, नसीरुद्दीन शाह अगर गंभीर होते तो आसानी से परिवार के जरिए या पर्नसली उन्हें बुलाकर बातचीत कर सकते थे. लेकिन जब बात पब्लिक स्टेटमेंट देने तक सीमित रही, तो उन्होंने इसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा. 2013 में नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फरहान अख्तर की फिल्में पसंद नहीं हैं.

फरहान अख्तर के फैन नहीं है नसीरुद्दीन शाह

हालांकि, उन्होंने 'दिल चाहता है' को काफी सराहा था और फरहान की प्रतिभा की भी तारीफ की थी. नसीरुद्दीन ने कहा था कि फरहान गाते हैं, लिखते हैं, प्रोडक्शन और एक्टिंग करते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन उनकी फिल्मों और अभिनय के वो खास फैन नहीं हैं. फरहान अख्तर जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर के बेटे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. बाद में 'दिल चाहता है', 'लक्ष्य' और 'डॉन' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया.

फरहान अख्तर का फिल्मी करियर

साथ ही, बतौर अभिनेता उन्होंने 'रॉक ऑन', 'भाग मिल्खा भाग', 'लक बाय चांस' और 'दिल धड़कने दो' जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया. अब वे अपनी अगली फिल्म '120 बहादुर' में नजर आएंगे, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्सुक भी हैं.