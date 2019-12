जब फरहान अख्तर का ध्यान आईपीएस के ट्वीट पर गया तो एक अन्य पोस्ट कर उन्होंने माफी मांगी. फरहान ने लिखा कि कुछ देर पहले मैंने 19 दिसंबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन को लेकर एक ग्राफिक पोस्ट किया है. इसमें मैंने जो लिखा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया कि इसमें भारत का गलत नक्शा लगा है.कश्मीर का हर इंच और भूभाग भारत का है और मैं इस गलत नक्शे का खंडन करता हूं. इस पर पहले ध्यान न देने के लिए माफी मांगता हूं.

इससे पहले आईपीएस सुनील मित्तल ने लिखा था कि आपको पता होना चाहिए कि आपने इंडियन पिनल कोड की धारा 121 का उल्लंघन किया है और यह जानबूझकर किए अपराध की श्रेणी में आता है. मुंबई पुलिस और एनआईए आप सुन रहे हैं ना. कृपया अपने देश के बारे में सोचो, जिसने आपको जीवन में सबकुछ दिया. कानून को समझें.

You also need to know that you ' ve committed an Offence u/s 121 of Indian Penal Code & it is not unintentional. @MumbaiPolice & @NIA_India are you listening.Please think of the Nation that is giving you everything in your Life.

Understand the Law( https://t.co/DK3hDYe9e2 )

— Sandeep Mittal, IPS (@smittal_ips) December 18, 2019