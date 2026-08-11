शूटिंग से पहले ही... रणवीर सिंह पर ये क्या बोल गए फरहान अख्तर? Don 3 पर निकला पुराना दर्द

Farhan Akhtar Ranveer Singh Don 3 Controversy: बॉलीवुड में इन दिनों निर्देशक फरहान अख्तर और सुपरस्टार रणवीर सिंह के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू होने से ठीक कुछ दिन पहले रणवीर सिंह के अचानक प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद काफी कानूनी बवाल हुआ था. अब अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे होने के मौके पर फरहान अख्तर ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. फरहान ने बिना नाम लिए रणवीर सिंह पर ऐसा चटपटा तंज कसा है कि पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है.
सैफ अली खान के किस्से से शुरू हुआ रणवीर पर निशाना
'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 'दिल चाहता है' से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुना रहे थे. उन्होंने बताया कि कैसे शूटिंग शुरू होने से महज कुछ दिन पहले सैफ अली खान दूसरी फिल्म की डेट्स के कारण फिल्म छोड़ना चाहते थे. उस वक्त उनका दिल पूरी तरह टूट गया था.
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फरहान ने अचानक रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से वॉकआउट करने की घटना की तरफ इशारा कर दिया. फरहान ने हंसते हुए और चुटकी लेते हुए कहा, "शूटिंग से बस एक महीने पहले फिल्म छोड़ देना... आजकल तो यह एक पैटर्न बनता जा रहा है." फरहान का यह तंज सुनते ही इंटरव्यू लेने वाला रिपोर्टर जोर-जोर से हंसने लगा.
"यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा"
इंटरव्यूअर की हंसी देखकर फरहान अख्तर ने आगे कहा, "यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है... आजकल ऐसी चीजें काफी होने लगी हैं." भले ही फरहान ने सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस 'पैटर्न' वाले बयान को सीधे तौर पर रणवीर सिंह की उस हरकत से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म निर्माताओं का भारी नुकसान हुआ था.
45 करोड़ का हर्जाना और FWICE का विवाद
आपको बता दें कि रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अचानक हटने के बाद बॉलीवुड में काफी विवाद हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने अपना साइनिंग अमाउंट लौटाने की पेशकश की थी, लेकिन मेकर्स का कहना था कि प्री-प्रोडक्शन में उनका 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई होनी चाहिए.
इसके बाद फरहान अख्तर ने फिल्म फेडरेशन (FWICE) का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का रुख अपनाया था, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया था. रणवीर सिंह ने भी अपने वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजे थे.
20 साल बाद भी 'डॉन 3' पर सस्पेंस जारी
'डॉन' फ्रेंचाइजी के फैंस लंबे समय से 'डॉन 3' का इंतजार कर रहे हैं. पहले शाहरुख खान के इस प्रोजेक्ट से अलग होने और फिर अब रणवीर सिंह के शूटिंग से ठीक पहले वॉकआउट करने से मेकर्स की प्लानिंग पूरी तरह बिगड़ गई है. फरहान अख्तर के इस ताजा बयान ने एक बार फिर दोनों के बीच कड़वाहट को उजागर कर दिया है. यह पूरी रिपोर्ट 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए फरहान अख्तर के इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स में आई 'Don 3' विवाद की जानकारियों पर बेस्ड है.