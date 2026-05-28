विवादों के बीच फरहान अख्तर को मिला बड़ा ऑफर? आमिर खान की नई फिल्म में निभाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर का रोल

Farhan Akhtar: आमिर खान, फरहान अख्तर और आशुतोष गोवारिकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि तीनों एक खास पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के लिए साथ आ सकते हैं. फिल्म में क्रिकेट, दोस्ती और बंटवारे के दौर की इमोशनल कहानी देखने को मिल सकती है. फरहान अख्तर के किरदार को लेकर भी दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.
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Farhan Akhtar in Aamir Khan Next Film: इन दिनों फरहान अख्तर काफी सुर्खियों में हैं. वजह है रणवीर सिंह के साथ फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर चल रहा विवाद. इसी बीच अब फरहान के अगले एक्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान जल्द ही आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की नई पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में नजर आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि ये फिल्म भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर पर आधारित होगी. फिल्म में भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान लाला अमरनाथ की जिंदगी दिखाई जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, उनका रोल पूरी फिल्म में दिखाई नहीं देगा. खबरों की मानें तो वे फिल्म में एक खास कैमियो करते नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि फरहान एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर के रोल में दिख सकते हैं. भले ही उनका रोल छोटा हो, लेकिन कहानी में उसकी अहम भूमिका रहने वाली है. फिलहाल मेकर्स की तरफ से इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं की गई है और फैंस भी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म से सूत्र के मुताबिक, ‘फरहान का किरदार भले ही ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन वो फिल्म का इमोशनल हिस्सा होगा’. सूत्र के मुताबिक, ‘वे लाला अमरनाथ के बेहद करीबी दोस्त के रोल में नजर आएंगे, जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह जाता है. फिल्म सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उस दौर की गहरी दोस्ती, बिछड़ने का दर्द और इंसानी रिश्तों की भावनाओं को भी बड़े पर्दे पर दिखाएगी’. यही वजह है कि फरहान अख्तर का किरदार फिल्म और कहानी का सबसे इमोशनल और दिल छू लेने वाला रोल माना जा रहा है.
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बताया जा रहा है कि आशुतोष गोवारिकर ने इस खास रोल के लिए खुद फरहान से बात की है. हालांकि, अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है और सब कुछ शुरुआती दौर में ही है. अगर फरहान इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरते हैं, तो वे एक बार फिर स्पोर्ट्स बायोपिक जॉनर में नजर आ सकते हैं. इससे पहले उन्होंने ‘भाग मिल्खा भाग’ में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था. अब क्रिकेट और इमोशनल ड्रामा से जुड़ी ये नई कहानी भी लोगों के बीच अच्छा माहौल बना सकती है और फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा सकती है.
इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात ये भी मानी जा रही है कि फरहान अख्तर और आशुतोष गोवारिकर करीब 22 साल बाद फिर एक साथ काम करते नजर आ सकते हैं. इससे पहले दोनों ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म ‘लक्ष्य’ में साथ काम किया था. उस फिल्म को आज भी दर्शक काफी पसंद करते हैं और इसे बेहतरीन मोटिवेशनल फिल्मों में गिना जाता है. ऐसे में अगर ये नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो बड़े पर्दे पर फरहान अख्तर और आशुतोष गोवारिकर की जोड़ी को दोबारा देखने के लिए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल सकता है.
इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. खासतौर पर आमिर खान का नाम सामने आने के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर फिल्म में दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ का किरदार निभा सकते हैं. फिल्म ‘लगान’ के कई साल बाद वे एक बार फिर क्रिकेट से जुड़ी कहानी में नजर आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि ये सिर्फ खेल पर आधारित फिल्म नहीं होगी, बल्कि आजादी के बाद के भारत और उस दौर के हालात को भी करीब से दिखाएगी. इसी वजह से मेकर्स इसे बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी में हैं.
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