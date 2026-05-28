Advertisement
trendingNow13230879
Hindi Newsबॉलीवुडविवादों के बीच फरहान अख्तर को मिला बड़ा ऑफर? आमिर खान की नई फिल्म में निभाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर का रोल

विवादों के बीच फरहान अख्तर को मिला बड़ा ऑफर? आमिर खान की नई फिल्म में निभाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर का रोल

Farhan Akhtar: आमिर खान, फरहान अख्तर और आशुतोष गोवारिकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि तीनों एक खास पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के लिए साथ आ सकते हैं. फिल्म में क्रिकेट, दोस्ती और बंटवारे के दौर की इमोशनल कहानी देखने को मिल सकती है. फरहान अख्तर के किरदार को लेकर भी दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 28, 2026, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farhan Akhtar in Aamir Khan Next Film
Farhan Akhtar in Aamir Khan Next Film

Farhan Akhtar in Aamir Khan Next Film: इन दिनों फरहान अख्तर काफी सुर्खियों में हैं. वजह है रणवीर सिंह के साथ फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर चल रहा विवाद. इसी बीच अब फरहान के अगले एक्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान जल्द ही आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की नई पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में नजर आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि ये फिल्म भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर पर आधारित होगी. फिल्म में भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान लाला अमरनाथ की जिंदगी दिखाई जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, उनका रोल पूरी फिल्म में दिखाई नहीं देगा. खबरों की मानें तो वे फिल्म में एक खास कैमियो करते नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि फरहान एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर के रोल में दिख सकते हैं. भले ही उनका रोल छोटा हो, लेकिन कहानी में उसकी अहम भूमिका रहने वाली है. फिलहाल मेकर्स की तरफ से इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं की गई है और फैंस भी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Farhan Akhtar (@faroutakhtar)

Add Zee News as a Preferred Source

कहानी का सबसे इमोशनल किरदार

फिल्म से सूत्र के मुताबिक, ‘फरहान का किरदार भले ही ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन वो फिल्म का इमोशनल हिस्सा होगा’. सूत्र के मुताबिक, ‘वे लाला अमरनाथ के बेहद करीबी दोस्त के रोल में नजर आएंगे, जो भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह जाता है. फिल्म सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उस दौर की गहरी दोस्ती, बिछड़ने का दर्द और इंसानी रिश्तों की भावनाओं को भी बड़े पर्दे पर दिखाएगी’. यही वजह है कि फरहान अख्तर का किरदार फिल्म और कहानी का सबसे इमोशनल और दिल छू लेने वाला रोल माना जा रहा है.

‘मेरे पति को खाने का शौक था...’ ‘हीरो नंबर 1’ को इम्प्रेस करने के लिए 15 की उम्र में सीखी थी कुकिंग, ऐसे शुरू हुई थी सुनीता-गोविंदा की लव स्टोरी

स्पोर्ट्स बायोपिक में वापसी कर सकते हैं फरहान अख्तर

बताया जा रहा है कि आशुतोष गोवारिकर ने इस खास रोल के लिए खुद फरहान से बात की है. हालांकि, अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है और सब कुछ शुरुआती दौर में ही है. अगर फरहान इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरते हैं, तो वे एक बार फिर स्पोर्ट्स बायोपिक जॉनर में नजर आ सकते हैं. इससे पहले उन्होंने ‘भाग मिल्खा भाग’ में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था. अब क्रिकेट और इमोशनल ड्रामा से जुड़ी ये नई कहानी भी लोगों के बीच अच्छा माहौल बना सकती है और फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा सकती है.

fallback

22 साल बाद फिर दिख सकती है सुपरहिट जोड़ी

इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात ये भी मानी जा रही है कि फरहान अख्तर और आशुतोष गोवारिकर करीब 22 साल बाद फिर एक साथ काम करते नजर आ सकते हैं. इससे पहले दोनों ने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म ‘लक्ष्य’ में साथ काम किया था. उस फिल्म को आज भी दर्शक काफी पसंद करते हैं और इसे बेहतरीन मोटिवेशनल फिल्मों में गिना जाता है. ऐसे में अगर ये नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो बड़े पर्दे पर फरहान अख्तर और आशुतोष गोवारिकर की जोड़ी को दोबारा देखने के लिए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल सकता है.

आमिर खान के किरदार को लेकर बढ़ी चर्चा

इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. खासतौर पर आमिर खान का नाम सामने आने के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर फिल्म में दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ का किरदार निभा सकते हैं. फिल्म ‘लगान’ के कई साल बाद वे एक बार फिर क्रिकेट से जुड़ी कहानी में नजर आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि ये सिर्फ खेल पर आधारित फिल्म नहीं होगी, बल्कि आजादी के बाद के भारत और उस दौर के हालात को भी करीब से दिखाएगी. इसी वजह से मेकर्स इसे बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी में हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Farhan Akhtaraamir khan

Trending news

इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
Karnataka News
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
दफा हो जाओ! US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
viral video
दफा हो जाओ! US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
weather news
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
DK शिवकुमार की बढ़ेगी टेंशन? सिद्धारमैया के इस दांव से नए चेहरे को मिल सकती है कमान!
CM Siddaramaiah
DK शिवकुमार की बढ़ेगी टेंशन? सिद्धारमैया के इस दांव से नए चेहरे को मिल सकती है कमान!
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती