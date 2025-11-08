Advertisement
राशि खन्ना का देशभक्ति से भरा किरदार, ‘120 बहादुर’ में निभाएंगी शैतान सिंह की पत्नी का रोल, एक्ट्रेस ने शेयर की सेट की फोटो

120 Bahadur film: एक्ट्रेस राशि खन्ना की हाल ही में फिल्म 'तेलुगु कड़ा' रिलीज हुई थी और अब उनकी अपकमिंग फिल्म '120 बहादुर' भी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस ने अपनी इस फिल्म की कुछ बीटीएस को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:52 PM IST
एक्ट्रेस राशि खन्ना द्वारा पोस्ट की गई इन तस्वीरों में वो अपने किरदार के लुक में नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थानी राजपूत पोशाक पहन रखी है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा, ‘वह जंग के मैदान में तो नहीं गईं, लेकिन उन्होंने रोजाना युद्ध जिया. मिलिए शगुन शैतान सिंह भाटी से. मैं उन्हें अपने दिल में रखती हूं. यह उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो चुपचाप प्रेम करती हैं, जो देश की पुकार आने पर घर को थामे रहती हैं, और जो एक ही सांस में गर्व और दर्द दोनों को महसूस करती हैं.’

 

फिल्म में एक्ट्रेस का क्या किरदार है?
आपको बता दें, एक्ट्रेस जल्द ही अपकमिंग फिल्म '120 बहादुर' में शैतान सिंह की पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी. रजनीश 'राजी' घई द्वारा निर्देशित फिल्म में फरहान अख्तर और राशि खन्ना के अलावा, अंकित सिवाच, विवान भटेना, और अजिंक्य देओ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. '120 बहादुर' की कहानी भी चीन के साथ हुए भारत के एक युद्ध पर आधारित है. इसके दूसरे टीजर में ‘ए मेरे वतन के लोगों’ गाना बैकग्राउंड में बज रहा है और फरहान अख्तर का किरदार अपनी सैन्य टुकड़ी को हजारों की संख्या में आए चीनी सैनिकों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है.

फिल्म की रिलीज डेट
फिल्म '120 बहादुर' का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अमित चंद्रा के ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो के साथ मिलकर किया है. फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म तेलुगु कड़ा है. इसके अलावा, अभिनेत्री जल्द ही पवन कल्याण के साथ फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में दिखाई देगी. इस फिल्म का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है.

 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

film 120 bahadurRashi KhannaFarhan Akhtar

