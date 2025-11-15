फातिमा सना शेख ने विजय वर्मा के साथ शेयर की PHOTOS, कब और कहां देख सकते हैं 'गुस्ताख इश्क'?

एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर विजय वर्मा के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. फातिमा ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी." तस्वीरों में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. फातिमा के फैंस उनकी नई फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है.

फातिमा सना शेख ने विजय वर्मा के साथ शेयर की तस्वीरें

इस फिल्म से मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन में डेब्यू कर रहे हैं, जो स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है. यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है. फिल्म में संगीत के लिए मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं.

फिल्म में पहली बार फातिमा और विजय स्क्रीन पर रोमांस करते दिखेंगे. वहीं, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह दोनों के इश्क को नया आयाम देते दिखेंगे. विभु पुरी द्वारा निर्देशित 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और भावनाओं की कहानी पेश करेगी. फिल्म में दर्शकों को नए तरीके की प्रेम कहानी का अनुभव होगा.

जानिए 'गुस्ताख इश्क' कब होगी रिलीज

फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा के अलावा नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम रोल में दिखाई देंगे.

अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म 'आप जैसा कोई' और अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' थी. फिल्म में अभिनेत्री के साथ आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में थे. 'मेट्रो... इन दिनों' फिल्म साल 2007 में आई अनुराग बसु की 'लाइफ इन ए मेट्रो' की सीक्वल है.