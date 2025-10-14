फातिमा सना शेख-विजय वर्मा की डेटिंग अफवाहों को मिली हवा, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हर पल साथ दिखी जोड़ी, PHOTOS

Fatima Sana Sheikh- Vijay Verma Dating Rumours: तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के ब्रेकअप के बाद से वर्मा के किसी और को डेट करने की अफवाह सामने आ रही हैं. उन्हें कई बार फातिमा सना शेख के साथ देखा जा चुका है. अब एक बार फिर डेटिंग की अफवाहों को हवा मिल रही है.
Fatima Sana Sheikh-Vijay Verma Dating Rumours: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में साल 2025 की दिवाली पार्टी बेहद ग्लैमरस रही, जिसमें हेमा मालिनी, रेखा, गौरी खान, करण जौहर, काजोल और कई अन्य सितारे नजर आए. सितारों से सजी इस महफिल में मशहूर हस्तियों ने मनीष मल्होत्रा का शुक्रिया अदा किया. पार्टी से निकलने के बाद स्टार्स ने ढेर सारी फोटोज शेयर की और होस्ट का शुक्रिया किया. इन फोटोज में एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने भी कई तस्वीरें शेयर की. जिसमें एक्ट्रेस के साथ को-स्टार विजय वर्मा भी नजर आ रहे हैं. सभी तस्वीरों में विजय फातिमा के साथ खड़े नजर आए. जिसे देखकर लोगों के बीच कपल की डेटिंग की खबरों ने हवा पकड़ ली है.
एक साथ दिखे फामिता-विजय
एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल ही में पार्टी की इनसाइड तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह विजय वर्मा के साथ पार्टी एन्जॉय करती नजर आई. तस्वीरों में उनके साथ एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और मनीष मल्होत्रा भी है. इन ढेर सारी तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस फातिमा ने मनीष मल्होत्रा का धन्यवाद किया. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 'क्या शानदार रात थी, धन्यवाद मनीष मल्होत्रा हमेशा हम सभी के लिए अपना दिल और घर खुला रखने के लिए, दिवाली पार्टी एकदम परिवार की पार्टी जैसी थी.' इस पोस्ट पर एक्टर विजय वर्मा ने भी कमेंट किया. उन्होंने लिखा 'मनीष मल्होत्रा एक शानदार होस्ट हैं और अब शानदार डायरेक्टर बनने वाले हैं.'
जल्द एक फिल्म में नजर आएगा कपल
इन तस्वीरों को देखकर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि फातिमा और विजय एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. कई अन्य यूजर्स कह रहे है कि फातिमा इस दिवाली पार्टी में काफी खूबसूरत दिख रही हैं. ये तस्वीरों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.बता दें कि फातिमा सना शेख और विजय वर्मा जल्द ही एक साथ फिल्म 'गुस्ताख दिल' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बनाया है. इस कपल का साथ में यह पहला प्रोजेक्ट है. यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा होने वाली है. इसके सूफी गानों को काफी पसंद किया जा रहा है.
