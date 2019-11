'फेवीक्विक दादी' पुष्पा जोशी नहीं रहीं, 87 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली: साल 2018 में आई बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'रेड' के साथ 85 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू करने वालीं अभिनेत्री पुष्पा जोशी (Pushpa Joshi) ने 26 नवंबर को अंतिम सांस ली. खबरों की मानें तो पिछले सप्ताह अपने घर पर फिसलने के बाद उन्हें फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन मंगलवार को ही उनका निधन हो गया.

राज कुमार गुप्ता ने जताया शोक

उनकी मौत पर शोक व्यक्त करते हुए फिल्म निर्माता राज कुमार गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, "पुष्पा जोशी जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. मेरे निर्देशन करियर का एक मुख्य आकर्षण में से एक 'रेड' आपको प्रदर्शन करते हुए देख रहा था. आप जहां भी होंगे, आप मुस्कुराएंगी और खुशी फैलाएंगी दादी जी. हम आपको याद करेंगे. आरआईपी."

Very sad to hear about the passing away of Pushpa Joshi ji. One of the highlights of my directing career was watching you perform in RAID. You were a live wire on and off the sets. Wherever you are you will be smiling and spreading happiness Dadi ji. We will miss you. RIP. pic.twitter.com/TMleLe1oJA

— Raj Kumar Gupta (@rajkumar_rkg) November 27, 2019