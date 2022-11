FIFA World Cup 2022 पहुंचीं Nora Fatehi! स्टेडियम में अपने गाने पर नाचती दिखीं हसीना, वायरल हो रहा है वीडियो

Nora Fatehi perform at FIFA Fan Festival 2022: 'साकी साकी' डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) अपने बेहतरीन डांस मूव्स के लिए फेमस हैं. नोरा हाल ही में सुर्खियों में थीं क्योंकि उनकी झोली में कुछ बहुत बड़ा आ गिरा था. दरअसल पिछले कुछ दिनों से चल रहे फीफा वॉलर्ड कप के एंथम (FIFA World Cup 2022 Anthem) में नोरा फतेही को हिस्सा लेने का मौका मिला है. इस खूबसूरत हसीना को न सिर्फ इस गाने के वीडियो में देखा जा रहा है बल्कि नोरा इसे पर्फॉर्म करने के लिए कतर भी गई हैं. नोरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नोरा कतर के फुटबॉल स्टेडियम में गाती और नाचती दिख रही हैं...

FIFA World Cup 2022 पहुंचीं Nora Fatehi!

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, नोरा फतेही कतर पहुंची गई हैं और वो 29 नवंबर, 2022 को होने वाले फीफा फैन फेस्टिवल (FIFA Fan Festival 2022) में पर्फॉर्म भी करने जा रही हैं. दरअसल नोरा वर्ल्ड कप के एंथम 'लाइट द स्काइ' (Light the Sky) को गा भी रही हैं और फीचर भी कर रही हैं. अब परफॉर्मेंस से पहले एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें नोरा अपने ही गाने पर स्टेडियम में डांस कर रही हैं.

What an amazing feeling to see #NoraFatehi singing to her own song at the #FifaWorldCup Stadium!! #NoraFifaWorldCup pic.twitter.com/GZvD3Rti64

— Nora Fatehi (@Norafateahi) November 28, 2022