BTS, Madonna और Shakira तीनों ग्लोबल स्टार... फिर कैसे 11 मिनट में वर्ल्ड कप हाफटाइम शो दिखाएंगे अपना जलवा

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल हाफ टाइम शो में बीटीएस, मैडोना और शकीरा जैसे तीन बड़े ग्लोबल सुपरस्टार्स एक साथ परफॉर्म करेंगे. लेकिन इन तीनों सुपरस्टार्स को 11 मिनट के इस शो में अपना-अपना स्पेस शेयर करना होगा, जिससे यह एक हाई-प्रेशर और क्रिएटिव चैलेंज बन जाता है. शकीरा की धांसू एनर्जी, मैडोना का आइकॉनिक स्टाइल और बीटीएस का ग्लोबल फैन बेस इस म्यूजिकल इवेंट को ऐतिहासिक बना सकता है.
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FIFA World Cup 2026: फुटबॉल और म्यूजिक का जब भी मेल होता है, तो हर किसी की नजरें अपने आप स्क्रीन पर टिक जाती हैं. जब फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मेगा इवेंट की बात हो, तो यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट फेस्टिवल बन जाता है. इस इवेंट में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अलग-अलग जनरेशन के तीन बड़े ग्लोबल सिंगर्स शकीरा, मैडोना और बीटीएस ग्रुप हैं. उन्हें एक ही मंच पर देखना किसी भी फैन के लिए सपने से कम नहीं है. इन तीनों को किसी इवेंट में एक साथ लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ती है और करोड़ों-अरबों का खर्च आता है. हालांकि, इस बार बीटीएस बैंड, शकीरा और मैडोना तीनों ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस इवेंट में तीनों सुपरस्टार कथित तौर पर 11 मिनट के हाफ टाइम शो में एक साथ मंच शेयर कर सकते हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े कलाकार इतने कम समय में अपना-अपना 'स्पेस' कैसे बनाएंगे?
बता दें कि बिलबोर्ड के पॉप पॉडकास्ट में हाल ही में इस संभावित परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हुई, जहां सवाल यही उठा कि इतने बड़े सुपरस्टार आखिर इतने कम समय में अपना-अपना 'स्पेस' कैसे बनाएंगे? फुटबॉल वर्ल्ड कप का हाफ टाइम शो पहले ही बेहद लिमिटेड टाइम के लिए होता है. लगभग 11 से 13 मिनट के अंदर ही पूरी दुनिया के सामने एक परफॉर्मेंस को यादगार बनाना होता है. ऐसे में तीन बड़े ग्लोबल आइकन का एक साथ मंच पर आना अपने आप में एक बड़ा क्रिएटिव चैलेंज है. अगर परफॉर्मेंस को लॉजिकल तरीके से देखा जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तीनों अलग-अलग परफॉर्मेंस देंगे या फिर एक 'कोलैबोरेटिव' शो पेश करेंगे?
किसी भी बड़े शो में ओपनिंग टोन सेट करती है. शकीरा का नाम इस स्लॉट के लिए सबसे ज्यादा फिट माना जा सकता है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड कप हाफ टाइम शो का अनुभव भी है. साल 2010 और 2014 में उन्होंने अपनी एनर्जी और डांस से स्टेडियम हिला दिया था. अगर शकीरा शो की शुरुआत करती हैं, तो यह एक हाई-एनर्जी लैटिन बीट के साथ हो सकता है, जो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ जाएगा.
दरअसल, कुछ मीडिया सोर्स के हिसाब से 19 जुलाई 2026 को होने वाले 'द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल' में न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. मशहूर बैंड 'कोल्डप्ले' के क्रिस मार्टिन द्वारा तैयार और 'ग्लोबल सिटीजन' द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे इस इवेंट के हाफ टाइम शो में मैडोना, शकीरा और कोरियाई बॉय बैंड बीटीएस परफॉर्म करेंगे. इन सबके बीच सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों ग्लोबल सुपरस्टार हैं और इस 11 मिनट की लाइव परफॉर्मेंस के लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं.
सूत्रों की मानें तो बीटीएस, शकीरा और मैडोना इस टूर्नामेंट में बिल्कुल फ्री में परफॉर्म करने वाले हैं और वे इसके लिए अपना बेहद कीमती समय दान दे रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस से इकट्ठा होने वाला पैसा 'फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड' के जरिए दुनियाभर के बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इस बार इस फंड का मकसद 100 मिलियन डॉलर जुटाने का है.
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