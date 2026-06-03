न शकीरा, न लिसा... फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले इस YouTuber का गाना हुआ वायरल, फैंस बोले- 'यही है असली एंथम'

FIFA World Cup 2026 Viral Anthem Song: फीफा ने साल 2026 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए शकीरा, बर्ना बॉय के अलावा कैटी पेरी, ब्लैकपिंक की लिसा, फ्यूचर और जे बाल्विन जैसे ग्लोबल सुपरस्टार्स को शामिल किया है. इन सभी ने मिलकर एक बेहद भारी-भरकम साउंडट्रैक तैयार किया है, लेकिन इस ऑफिशियल तामझाम के बीच इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने खेल और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों को हैरत में डाल दिया है. यूट्यूब चैनल चलाने वाले 21 साल के लड़के 'स्पीड' ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के वर्ल्ड कप का एक अनऑफिशियल गाना 'चैंपियंस' रिलीज कर दिया है. इसे इंटरनेट पर इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है कि फुटबॉल प्रेमी फीफा के आधिकारिक गानों को छोड़कर इसे ही इस सीजन का 'असली एंथम' मान रहे हैं.

गाने में 48 देशों के नामों को किया शामिल

इस गाने की सबसे खास बात यह है कि स्पीड ने इसके अंदर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे सभी 48 देशों के नामों को शामिल किया है. इसकी वजह से दुनिया के कोने-कोने में बैठे फुटबॉल प्रेमियों के पास इस गाने को शेयर करने की एक बड़ी वजह मिल गई है. इस चतुराई से बनाए गए ट्रैक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज होने के बाद से यह गाना तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और अब तक इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

BREAKING Speed has OFFICIALLY RELEASED his World Cup song Championstwitter.com/Y7OuAweBNP Add Zee News as a Preferred Source Speedy HQ (IShowSpeedHQ) June 1, 2026

स्पीड का यह जलवा नया नहीं है. इससे पहले साल 2022 के विश्व कप के दौरान भी उनके बनाए गाने को करीब 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे, जो कि ज्यादातर ऑफिशियल गानों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह सब बिना किसी फीफा डील या बड़े म्यूजिक लेबल के सपोर्ट के अकेले दम पर कर दिखाया है.

54 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स

बता दें कि स्पीड जैसे युवा क्रिएटर के पास 54 मिलियन यानी 5.4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की ऐसी फौज है, जो उनके एक बटन दबाते ही तुरंत उनके साथ जुड़ जाती है. पुराने समय में किसी भी बड़े इवेंट के लिए आधिकारिक आदेश या उस संगठन का साथ ही सफलता की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता था. लेकिन इंटरनेट के इस दौर में अब सबसे बड़ी ताकत वे लोग हैं, जिनसे आपका सीधा जुड़ाव हो. फीफा ने भले ही अपनी पसंद से दुनिया के बेहतरीन कलाकारों को चुना हो, लेकिन सोशल मीडिया के दर्शकों ने अपना असली वर्ल्ड कप एंथम खुद चुन लिया है.