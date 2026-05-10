FIFA वर्ल्ड कप के गानों ने बदल दी कई सिंगर्स की किस्मत, रातोंरात बने ग्लोबल सुपरस्टार; करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़े ये एंथम

दुनिया का फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट FIFA वर्ल्ड कप अब केवल खेल का मंच नहीं रह गया है, बल्कि म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी दुनियाभर में पहचान का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. हर चार साल में होने वाले इस टूर्नामेंट के साथ रिलीज होने वाले ऑफिशियल एंथम करोड़ों लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं. कई बार ये गाने सिर्फ टूर्नामेंट की याद नहीं बनते, बल्कि इन्हीं की बदौलत सिंगर्स को ऐसा इंटरनेशनल स्टारडम मिलता है, जो उनके पूरे करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है. यही वजह है कि फीफा एंथम को आज ‘ग्लोबल स्टार मेकर’ कहा जाने लगा है. फीफा वर्ल्ड कप के गानों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये दुनिया भर के लोगों को एक सुर में जोड़ देते हैं. स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया रील्स, फैन सेलिब्रेशन और क्लब पार्टियों तक, हर जगह यही गाने सुनाई देते हैं. कई कलाकारों के लिए फीफा एंथम उनके करियर का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ है.

शकीरा को 'वाका वाका' से मिली पहचान

इसका सबसे बड़ा उदाहरण पॉप स्टार शकीरा का सुपरहिट गाना 'वाका वाका' है, जो साल 2010 फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम था. यह गाना रिलीज होते ही पूरी दुनिया में छा गया था. आज भी इसे दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंथम्स में गिना जाता है. अफ्रीकी बीट्स, दमदार म्यूजिक और एनर्जेटिक डांस मूव्स वाले इस गाने ने न सिर्फ फुटबॉल फैंस को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि शकीरा को भी ग्लोबल पॉप कल्चर का बड़ा चेहरा बना दिया. यूट्यूब और दूसरे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर इस गाने ने रिकॉर्ड व्यूज हासिल किए और आज भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में इसकी धुन सुनाई देती है.

फीफा एंथम्स की लोकप्रियता बढ़ी

इसके बाद फीफा एंथम्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई. साल 2014 फीफा वर्ल्ड कप में जेनिफर लोपेज, पिटबुल और क्लाउडिया लिटे का गाना 'वी आर वन' (We Are One) रिलीज हुआ. ब्राजीलियन फ्लेवर और पार्टी वाइब्स से भरपूर इस गाने ने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया था. स्टेडियम, क्लब और सोशल मीडिया पर यह गाना हर जगह ट्रेंड करता रहा. खास तौर पर पिटबुल को इस गाने से जबरदस्त ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिली.

वहीं, साल 2018 फीफा वर्ल्ड कप में निकी जैम, विल स्मिथ और एरा इस्त्रेफी का गाना 'लाइव इट अप' (Live It Up) काफी चर्चा में रहा. हालांकि यह गाना 'वाका वाका' जैसी ऐतिहासिक सफलता हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट के दौरान यह दुनियाभर में खूब सुना गया और करोड़ों व्यूज बटोरने में कामयाब रहा.

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फीफा एंथम अब सिर्फ गाने नहीं रह गए हैं, बल्कि ये टूर्नामेंट की पहचान और फैंस की भावनाओं का हिस्सा बन चुके हैं. यही कारण है कि दुनिया के बड़े-बड़े कलाकार फीफा के मंच से जुड़ना अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं. करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने वाला एक फीफा सॉन्ग किसी भी कलाकार को रातोंरात ग्लोबल सुपरस्टार बना सकता है.

दुनियाभर में फेमस हुए ये कलाकार

फीफा एंथम आज सिर्फ म्यूजिक ट्रैक नहीं रह गए हैं, बल्कि ये वर्ल्ड कप की पहचान और करोड़ों फैंस की भावनाओं का हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि दुनिया के बड़े-बड़े कलाकार फीफा के मंच से जुड़ने को अपने करियर की बड़ी उपलब्धि मानते हैं. फीफा का एक गाना किसी भी सिंगर को रातोंरात ग्लोबल स्टार बना सकता है. यही कारण है कि शकीरा, पिटबुल, जेनिफर लोपेज और लुइस फोंसी जैसे कलाकारों के गाने दुनियाभर में जबरदस्त लोकप्रिय हुए. फुटबॉल और लैटिन म्यूजिक का मेल हमेशा से लोगों को पसंद आता रहा है. इसी वजह से फीफा एंथम्स में अक्सर लैटिन बीट्स, एनर्जेटिक डांस और मल्टी-लैंग्वेज लिरिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दुनिया भर के लोग उनसे जुड़ सकें.

इन एंथम से रातोंरात सितारों को मिली पहचान

फीफा वर्ल्ड कप के गानों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये सिर्फ एक गाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की पहचान बन जाते हैं. सोशल मीडिया रील्स, फैन सेलिब्रेशन, स्टेडियम डांस और स्पोर्ट्स इवेंट्स में यही एंथम माहौल बना देते हैं. इन गानों की धुन पर दुनियाभर के लोग झूमने लगते हैं. कई बार किसी कलाकार का फीफा एंथम उसके पूरे करियर का सबसे बड़ा हिट साबित होता है. कुछ सिंगर्स को तो लोग उनके फीफा गानों के नाम से ही पहचानने लगते हैं. आज के दौर में फीफा एंथम सिर्फ म्यूजिक रिलीज नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल मोमेंट बन चुके हैं. यही वजह है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्हें ‘ग्लोबल स्टार मेकर’ कहा जाता है. करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने वाला एक फीफा सॉन्ग किसी भी कलाकार की किस्मत बदल सकता है और उसे दुनियाभर में सुपरस्टार बना सकता है.