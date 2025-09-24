क्या 365 days स्टार Michele Morrone बॉलीवुड में जल्द करेंगे डेब्यू? जानिए आखिर क्यों इंडियन फैंस के बीच बढ़ रही Excitement

कई हॉलीवुड स्टार ने बॉलीवुड की फिल्मों और गानों में कैमियो किया है जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए हमेशा से काफी फैशनेटिंग रहा है. वहीं हाल ही में हॉलीवुड स्टार Michele Morrone ने अपनी एक फोटो से इंडियन फैंस को शॉक्ड कर दिया है, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर मुंबई शहर की कुछ फोटो को शेयर किया है जिसके बाद फैंस के मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं. आइए जानते हैं इस वायरल फोटो के बारे में.

वायरल फोटो

Michele Morrone अपनी इंडिया ट्रिप को काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं Michele Morrone ने अपनी इस विजिट की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें मुंबई का गेट वे ऑफ इंडिया नजर आ रहा है. वहीं कई विडियोज भी अपलोड किए थे जिसमें वो काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन एक्टर की इस ट्रिप ने फैंस के मन में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है और फैंस को लग रहा है कि Michele Morrone जल्द ही किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाले हैं. हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई भी पक्की जानकारी नहीं है.

जैकलीन फर्नांडिस के साथ आए थे नजर

Michele Morrone के बॉलीवुड डेब्यू को खबरें इसलिए भी वायरल हो रही हैं क्योंकि कुछ समय पहले वो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ सॉन्ग ‘मुड़ मुड़ के’ में नजर आए थे, जो को सिंगर टोनी कक्कड़ द्वारा गाया गया था. वहीं हाल ही में Euphoria एक्ट्रेस Sydney Sweeney को भी बॉलीवुड से काफी तगड़ा ऑफर दिया गया था, जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना था.