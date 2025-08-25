फिल्म 'छावा' के कवि कलश ने चूमा बेटे का माथा, सोशल मीडिया पर बर्थ डे के दिन शेयर की पहली झलक!

बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर विनीत कुमार सिंह अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करते हैं. विनीत ने अब तक कई ऐसे किरदार किए जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी थी और वो किरदार आज भी दर्शकों के जेहन में बने हुए हैं. एक्टर विनीत कुमार ने फिल्म 'मुक्काबाज' और 'अगली' में यादगार रोल किए हैं. वहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'छावा' में उन्होंने अपने किरदार और परफॉरमेंस से सबको चौंका दिया था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की चर्चा हर जगह हुई थी. वहीं हाल ही में एक्टर के बर्थडे के मौके पर उनकी वाइफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा है.

विनीत कुमार सिंह बर्थडे

एक्टर विनीत कुमार का बर्थ 24 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. वहीं इसी दिन उनका बेटा एक महीने का हो गया है इस खास मौके पर एक्टर की पत्नी ने बेटे की पहली झलक दिखाते हुए फोटो शेयर की है. वहीं फोटो के नीचे उन्होंने एक्टर के लिए प्यार भरा कैप्शन लिखा है जिसमें वो लिखती हैं कि 'वो यंग मैन जिससे मुझे प्यार हुआ, वो अमेजिंग इंसान जिससे मैंने शादी की और अब ये स्वीट, इमोशनल, लविंग फादर.. तुम्हारे इस रूप ने फिर से मेरा दिल चुरा लिया है. हैप्पी बर्थ डे माय लव! सच में, मैं हर दिन तुम्हारे इस रूप से और ज्यादा प्यार करने लगी हूं. जिसके आगे उनकी पत्नी ने एक्टर को 'प्यार बांटने , सीखने, आगे बढ़ने और सबको प्रेरित करने को कहा.

वायरल फोटोज

विनीत की पत्नी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में ये कपल बेहद खूबसूरत लग रहा है वहीं इन फोटोज में एक्टर अपने न्यू बोर्न बेटे को गोद में लेकर उसका माथा चूमते हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर की पत्नी ने बेटे का फेस पूरी तरह रीवील नहीं किया है बेटे के चेहरे पर स्माइली इमोजी लगाई है.