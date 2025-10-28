Advertisement
1985 के हिस्टोरिकल केस पर बनी फिल्म 'हक' का ट्रेलर लॉन्च, इमरान हाशमी ने स्क्रिप्ट को बताया 'अंबायस्ड', बोले- 'मुसलमानों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए'

HAQ: इमरान हाशमी और यामी गौतम की मच अवेटेड फिल्म ‘हक़’ का कल ट्रेलर लॉन्च हो गया है जो कि काफी प्रोमिसिंग लग रहा है. वहीं इस फिल्म के बारे में बात करते हुए एक्टर इमरान ने मुस्लिम ऑडियंस से रिक्वेस्ट की है कि वो ये फिल्म जरूर देखें.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:56 PM IST
डायरेक्टर सुपर्णा एस वर्मा की फिल्म ‘हक’ का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसमें कानून और समाज के बीच एक ऐसी कड़ी दिखाई दे रही है, जो पूरे देश को हिला देगी. इमरान हाशमी यामी गौतम स्टारर इस फिल्म की कहानी 1985 के केस ‘मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम’ पर आधारित है. जो मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस और उनके हक के लिए फाइल किया गया था. फिल्म में इमरान और यामी ये दिखाएंगे कि कैसे इस केस ने एक अहम मुद्दे को उठाया और उसपर कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है.

 

ये किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात 
यामी गौतम ने इस फिल्म को लेकर अपना नजरिया बताते हुए कहा, ‘ये सिर्फ शाजिया की नहीं, उन सभी महिलाओं की कहानी है, जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया. ये किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है.’ वहीं फिल्म पर बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, ‘जब मैं ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, तो मैं पहले उसे एक एक्टर के तौर पर देखता हूं. लेकिन इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान के नजरिए से भी देखना पड़ा.’

बैलेंस और अंबायस्ड फिल्म है
इमरान ने आगे कहा, ‘जब उस हिस्टोरिकल केस की बात होती है, तो और देश दो हिस्सों में बंट गई था एक तरफ धर्म और अपनी आस्था थी, और दूसरी तरफ कानून और सम्मान. मुझे ये देखना था क्या फिल्म में डायरेक्टर और राइटर का नजरिया बैलेंस और अंबायस्ड है या नहीं. उसका छोटा सा जवाब है हां, बिल्कुल. ये बहुत ही न्यूट्रल फिल्म है.’

 

मुसलमानों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए
इमरान ने फिल्म को लेकर चर्चा करते हुए कहा, ‘जब लोग ये फिल्म देखकर बाहर आएंगे, तो मुझे नहीं पता कि उनकी की राय क्या होगी, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ज्यादातर लोग इसे अच्छा पाएंगे और जो बात सबसे मजबूती से निकलकर आती है वो यह है की ये की महिला पर आधारित फिल्म है. मेरी कम्युनिटी के लिए, ये फिल्म एक लिबरल मुस्लिम प्वाइंट ऑफ द व्यू से बनी है. मुझे लगता है ये बहुत शानदार काम है और मुसलमानों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप इससे एक अलग तरह से और गहराई से जुड़ पाएंगे.

 

 

 

 

