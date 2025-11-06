फिल्म इंडस्ट्री का वो खूंखार विलेन, जिसने 400 फिल्मों से रचा इतिहास, अब बेटा हीरो बन कर रहा नाम रोशन

Guess This Biggest Villain: कभी-कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं भले ही उनके नाम से तुरंत याद न आएं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर दिखें, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. एक ऐसा ही चेहरा था, जो अपनी तीखी निगाहों और आवाज की गूंज से दर्शकों को सिहरन तक महसूस करवा देता था. उस दौर में जब फिल्मों में विलेन भी हीरो जितना ताकतवर दिखाया जाता था, तब इस अभिनेता ने अपनी पहचान गढ़ी थी.

उनकी आंखों में एक अलग चमक थी और आवाज में ऐसा दम कि सामने वाला कांप जाए. हर किरदार में वो पूरी तरह से ढल जाते थे. 90 के दशक में जिन्होंने साउथ की फिल्में देखी हैं, उनके लिए ये चेहरा किसी डर और अट्रैक्शन का जबरदस्त मेल था. वो सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, बल्कि हर रोल को जीते थे. दर्शकों ने उन्हें सिर्फ खलनायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक यादगार कलाकार के तौर पर देखा.

इस एक्टर ने 400 फिल्मों में किया काम

अब बात करते हैं उस अभिनेता की जिसने अपनी दमदार अदाकारी से साउथ सिनेमा पर राज किया उनका नाम है ‘चरन राज’. उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में करीब 400 से ज्यादा फिल्में कीं. मूल रूप से कन्नड़ फिल्मों से करियर शुरू करने वाले चरन राज को तेलुगु फिल्म ‘प्रतिघटना’ से बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने ‘अरन्याकांडा’, ‘डोंगा मोगुडु’, ‘स्वयंवरम’ और ‘स्टुअर्ट पुरम डोंगालु’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया.

कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ किया काम

चरन राज ने अपने करियर में साउथ के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया. उन्होंने चिरंजीवी, नागार्जुन, बालकृष्ण, रजनीकांत और यहां तक कि पवन कल्याण, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर जैसे कलाकारों के साथ भी स्क्रीन शेयर की. फिल्म ‘ना अल्लुडु’ में उनका चालाक विलेन वाला किरदार आज भी लोगों को याद है. इसके अलावा ‘अथाडु’, ‘असाध्यडु’, ‘करंट’, ‘कोमरम पुली’ और ‘पैसा’ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया था.

धीरे-धीरे फिल्मों से बना ली दूरी

समय के साथ उन्होंने फिल्मों में आना कम कर दिया, लेकिन उनके निभाए गए किरदार आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं. उनकी एक्टिंग में जो गहराई और जोश था, वही उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था. वो हर किरदार में ऐसी एनर्जी डालते थे कि दर्शक भी कहानी का हिस्सा बन जाते थे. उनके संवादों और अंदाज ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया था.

अब बेटा हीरो बन रहा नाम रोशन

अब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे ‘तेज चरन राज’. तेज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत तमिल फिल्म ‘लाली’ (2017) से की थी. इसके बाद वो ‘90एमएल’ और ‘सिवी 2’ में नजर आए. 2023 में उन्होंने तेलुगु फिल्म ‘नरकासुर’ से डेब्यू किया, हालांकि फिल्म ज्यादा नहीं चली. फिर भी उनके फैंस उम्मीद करते हैं कि तेज जल्द ही अपने पिता की तरह साउथ सिनेमा में आग लगाएंगे और ‘चरन राज’ की विरासत को आगे बढ़ाएंगे.