Mrunal Thakur Dhanush Breakup: साउथ सुपरस्टार धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के फैंस के लिए एक बुरी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल की राहें अब हमेशा के लिए जुदा हो चुकी हैं. फिल्मफेयर की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. हालांकि, दोनों ने अचानक अलग होने का फैसला क्यों लिया और उनके बीच किस बात को लेकर अनबन हुई, इसकी असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है.
धनुष और मृणाल के अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर काफी समय से वायरल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के रिश्ते की शुरुआत अगस्त 2025 में हुई थी. दरअसल, धनुष को मृणाल की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर पर देखा गया था. इसके कुछ समय बाद मृणाल भी धनुष की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की रैप-अप पार्टी में नजर आई थीं. इन दोनों मौकों पर दोनों को साथ देखने के बाद से ही फैंस और सोशल मीडिया पर इनके अफेयर की चर्चाएं और तेज हो गईं. हालांकि, दोनों इन खबरों पर चुप हैं.
मृणाल का धनुष के परिवार के साथ काफी गहरा रिश्ता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मृणाल, धनुष की दोनों बहनों डॉ कार्तिका कार्तिक और विमला गीता को फॉलो भी करती हैं. हाल ही में एक खास सूत्र ने खुलासा किया है कि दोनों सच में एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, मृणाल और धनुष अपने इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं. हालांकि, वे दोनों अभी अपने प्यार को दुनिया और मीडिया के सामने खुलकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को सबसे छुपाकर रखा.
मृणाल और धनुष की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचाया था. हालांकि, पिछले साल ही मृणाल ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया था कि धनुष सिर्फ उनके एक अच्छे दोस्त हैं. इसके बावजूद, इस साल फरवरी में एक बार फिर दोनों की शादी की चर्चाएं तेज हो गईं. इतना ही नहीं, इंटरनेट पर दोनों की शादी करते हुए कई फोटोज (AI Generated) भी वायरल हुई थीं. हालांकि, दोनों स्टार्स के फैंस इन तस्वीरों को सच मान रहे थे दोनों को बधाई भी दे रहे थे, लेकिन तमाम खबरें फर्जी निकलीं.
अगर धनुष की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो मृणाल से पहले उनकी शादी सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुई थी. दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता 18 साल तक चला. इसके बाद साल 2022 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया. धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात साल 2003 में आई फिल्म ‘काधल कोंडेन’ के सेट पर हुई थी. यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर उन्होंने शादी कर ली. बता दें, धनुष और ऐश्वर्या के दो बेटे भी हैं, जिनके नाम यात्रा और लिंगा हैं.
धनुष और मृणाल के अलग होने की इस खबर ने उनके चाहने वालों को बेहद मायूस कर दिया है. दोनों ही कलाकार अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर लाखों दिलों पर राज करते हैं. ऐसे में उनके अचानक ब्रेकअप की बात सुनकर हर कोई दंग रह गया है. सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से काफी दुखी नजर आ रहे हैं. फिलहाल, दोनों सितारों में से किसी ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अब देखनाये है कि क्या धनुष या मृणाल में से कोई भी इस अफवाह पर अपनी चुप्पी तोड़ता है या नहीं.