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मृणाल ठाकुर और धनुष का हो गया ब्रेकअप! 10 महीने किया एक-दूसरे को डेट; 4 साल पहले हुई थी पहली मुलाकात

Mrunal Dhanush Breakup: धनुष और मृणाल ठाकुर के फैंस के लिए एक चौंकाने वाली और परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. कुछ महीनों से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल के रास्ते अब अलग हो चुके हैं. आखिरकार क्यों टूटा इनका रिश्ता और क्या थी इसकी असली वजह? ये जानने के लिए फैंस भी काफी बेताब नजर आ रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 20, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:45 AM IST
मृणाल ठाकुर और धनुष का हो गया ब्रेकअप! 10 महीने किया एक-दूसरे को डेट; 4 साल पहले हुई थी पहली मुलाकात
Image Credit: Mrunal Thakur Dhanush Breakup Rumours

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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