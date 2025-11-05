कौन हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर? जिनकी मां का फिल्म इंडस्ट्री में चलता है सिक्का, जीते कई इंटरनेशनल अवॉर्ड, आस्कर में भी गाड़े झंडे

Mira Nair Son Zohran Mamdani: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. वे शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशियाई मूल के मेयर बने. चलिए जानते हैं कौन हैं फिल्ममेकर मीरा नायर और उनके बेटे जोहरान ममदानी?
Mira Nair Son Zohran Mamdani York Mayor: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी फिल्ममेकर मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. वे शहर के पहले मुस्लिम और साउथ एशियाई मूल के मेयर बने. 34 साल के जोहरान डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जिन्होंने महंगाई और घरों की कीमत जैसे आम लोगों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा. उनकी सोच ने यंगस्टर्स और गरीब तबके को जोड़ा. उन्होंने एक्स-गवर्नर एंड्रयू कुओमो और कर्टिस स्लिवा को हराकर बड़ी जीत दर्ज की.
18 अक्टूबर, 1991 को कंपाला, युगांडा में जन्में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की और फिर बोउडॉइन कॉलेज (Bowdoin College), मेन से अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन की डिग्री ली. उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 2015 में की, जब वे न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के लिए एक उम्मीदवार के अभियान में वालंटियर बने. 2020 में वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य चुने गए और अब 2025 में वे न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बन चुके हैं. उनके पिता महमूद ममदानी मशहूर राजनीतिक विचारक हैं.
बेटे जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के नए मेयर
फिल्ममेकर मीरा नायर और महमूद ममदानी की मुलाकात 1988 में युगांडा में हुई थी, जब मीरा अपनी फिल्म 'मिसिसिपी मसाला' बना रही थीं. कुछ साल बाद 1991 में दोनों ने शादी कर ली और उसी साल उनके बेटे जोहरान ममदानी का जन्म हुआ. 15 अक्टूबर, 1957 को ओडिशा के राउरकेला शहर में जन्मी मीरा नायर भुवनेश्वर में पली बड़ी हुईं. उनके पिता अमृत लाल नायर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में अधिकारी थे और मां प्रवीन नायर एक सोशल वर्कर थीं. मीरा ने अपनी पढ़ाई शिमला के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की.
1979 में की थी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत
इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई ली. 19 साल की उम्र में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्युमेंट्री फिल्ममेकिंग के लिए स्कॉलरशिप मिली, जहां से उन्होंने 1979 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली. मीरा ने अपने करियर की शुरुआत डॉक्युमेंट्री फिल्मों से की. उनकी पहली डॉक्युमेंट्री 'जामा मस्जिद स्ट्रीट जर्नल' (1979) थी, जो पुरानी दिल्ली की जिंदगी पर आधारित थी. इसके बाद उन्होंने 'सो फार फ्रॉम इंडिया' (1982) और 'इंडिया कैबरे' (1984) जैसी डॉक्युमेंट्रीज बनाईं. 1988 में उन्होंने 'सलाम बॉम्बे!' से फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की.
मीरा और उनकी फिल्मों नें जीते कई अवॉर्ड
इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर काफी सराहना मिली और ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई. मीरा नायर को इंडस्ट्री में काम करते हुए अब लगभग 40 साल हो चुके हैं. मीरा की कुछ फेमस फिल्मों में 'सलाम बॉम्बे!' (1988), 'मिसिसिपी मसाला' (1991), 'मॉनसून वेडिंग' (2001), 'द नेमसेक' (2006), 'क्वीन ऑफ कटवे' (2016) और 'द रेलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट' (2012). 'मॉनसून वेडिंग' को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन अवॉर्ड मिला और ये भी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई. मीरा नायर को अब तक कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड मिल चुके हैं.
मीरा नायर की टोटल नेटवर्थ
ऑस्कर, बाफ्टा और गोल्डन ग्लो के लिए नॉमिनेट होने वाली 'सलाम बॉम्बे!' जैसी शानदार फिल्म बनाने वाली मीरा को दो बार कान्स फिल्म फेस्टिवल और चार बार वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड मिल चुके हैं. इसके अलावा उन्हें भारत सरकार की ओर से 2012 में 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया था. 2025 तक मीरा नायर की टोटल नेटवर्थ लगभग 20 से 40 मिलियन डॉलर (लगभग 165 से 330 करोड़) के बीच आंकी गई है. उनकी इनकम का सोर्स फिल्म निर्देशन, प्रोडक्शन कंपनी (Mirabai Films), टीवी प्रोजेक्ट्स, लेक्चर और डॉक्युमेंट्रीज से आता है.
