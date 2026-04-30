Advertisement
trendingNow13199621
Hindi Newsबॉलीवुडज्वेल थीफ के बाद सैफ अली खान की OTT पर वापसी, कर्तव्य में निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का किरदार; इस दिन आएगी फिल्म

'ज्वेल थीफ' के बाद सैफ अली खान की OTT पर वापसी, 'कर्तव्य' में निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का किरदार; इस दिन आएगी फिल्म

नेटफ्लिक्स इंडिया ओरिजिनल फिल्म्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख के अनुसार, ‘कर्तव्य’ एक सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है, जो सही फैसले लेने की जटिलताओं को पेश करती है. उन्होंने बताया कि यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ उनकी सफल साझेदारी का हिस्सा है, जिसने पहले 'भक्षक' जैसी चर्चित फिल्म दी थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ज्वेल थीफ' के बाद सैफ अली खान की OTT पर वापसी, 'कर्तव्य' में निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का किरदार; इस दिन आएगी फिल्म

अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वापसी करने जा रहे हैं. उन्हें पिछली बार स्ट्रीमिंग फिल्म 'ज्वेल थीफ' में देखा गया था और अब वह अपनी नई फिल्म 'कर्तव्य' के साथ दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज देने को तैयार हैं, जिसमें वह पुलिस ऑफिसर के दमदार किरदार में नजर आएंगे.  

सैफ अली खान की ओटीटी पर वापसी

सैफ अली खान की फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिल्म ‘कर्तव्य’ में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. कहानी एक ऐसे ईमानदार लेकिन संघर्षशील अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बढ़ते खतरों के बीच अपने कर्तव्य और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है और फिल्म सत्ता, अपराध-बोध और चुप्पी के प्रभाव जैसे गंभीर मुद्दों को सामने लाती है.

इस फिल्म में सैफ अली खान के साथ अभिनेत्री रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन और लेखन पुलकित ने किया है, जिन्होंने इसे एक गहराई और यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का किरदार

नेटफ्लिक्स इंडिया ओरिजिनल फिल्म्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख के अनुसार, ‘कर्तव्य’ एक सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है, जो सही फैसले लेने की जटिलताओं को पेश करती है. उन्होंने बताया कि यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ उनकी सफल साझेदारी का हिस्सा है, जिसने पहले 'भक्षक' जैसी चर्चित फिल्म दी थी.

फिल्म को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, कंपनी के सीईओ वेंकी मैसूर का कहना है कि ‘कर्तव्य’ ऐसी कहानी है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है. यह फिल्म कर्तव्य, अंतरात्मा और कठिन परिस्थितियों में लिए गए फैसलों पर गहरे सवाल उठाती है. ‘कर्तव्य’ एक गंभीर और प्रभावशाली फिल्म है, जो दर्शकों को न सिर्फ मनोरंजन देगी बल्कि उन्हें अपने निर्णयों और उनके परिणामों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करेगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Saif Ali Khan

Trending news

लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
Assembly Election 2026
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
Nepal
नेपाल के रोल्पा में जीप खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत की खबर; मचा कोहराम
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
Gujarat Day
'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर CM का जनता को संदेश
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
vande bharat
जम्मू से श्रीनगर अब 4.5 घंटे में, वंदे भारत में झूमे सैलानी; यहां जानिए सारी डिटेल
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया
West Bengal
पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया