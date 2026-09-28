Add Zee Business As A Preferred Source
App

पोस्टर में Smoking और थिएटर में Anti-Smoking Ad! संजय गुप्ता ने मेकर्स की क्रिएटिविटी पर कसा तंज

फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तस्वीरों का कोलाज शेयर किया. तीनों कलाकार अपनी-अपनी फिल्मों के पोस्टर में सिगरेट पीते नजर आए, जिसके बाद गुप्ता ने अपने पोस्ट के कैप्शन में मेकर्स की क्रिएटिविटी पर तंज कसा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 28, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:39 AM IST
पोस्टर में Smoking और थिएटर में Anti-Smoking Ad! संजय गुप्ता ने मेकर्स की क्रिएटिविटी पर कसा तंज

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी ने की 'हर घर मुनगा' अभियान की तारीफ, CM साय बोले- प्रदेश के लिए गौरव का क्षण
2
3
4
5