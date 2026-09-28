पोस्टर में Smoking और थिएटर में Anti-Smoking Ad! संजय गुप्ता ने मेकर्स की क्रिएटिविटी पर कसा तंज

बॉलीवुड की फिल्मों में सिगरेट और मर्दानगी का रिश्ता काफी पुराना रहा है. हीरो के हाथ में सिगरेट, चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड में दमदार म्यूजिक. फिल्मी पोस्टर्स में ये अंदाज कई बार देखने को मिलता है. लेकिन अब इसी स्टाइल पर फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने सवाल खड़ा कर दिया है. वजह भी ऐसी है, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस होना तय है. संजय गुप्ता ने रविवार, 27 सितंबर को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर तीन फिल्मों के पोस्टर्स का एक कोलाज शेयर किया. इन तस्वीरों में रणबीर कपूर 'एनिमल', रणवीर सिंह 'धुरंधर' और विक्की कौशल 'लव एंड वॉर' के पोस्टर में सिगरेट पीते नजर आ रहे थे. तीनों अलग-अलग फिल्में, तीन अलग कलाकार, लेकिन तस्वीरों में एक चीज कॉमन और वो सिगरेट है.
यहीं से संजय गुप्ता ने सवाल उठाया कि अगर फिल्मों के पोस्टर्स में ही हीरो को सिगरेट के साथ स्टाइलिश अंदाज में पेश किया जाएगा, तो सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले और उसके दौरान दिखाए जाने वाले एंटी-स्मोकिंग मैसेज का क्या मतलब रह जाता है? उन्होंने एक्स पर लिखा, 'फिल्मों से पहले और उनके दौरान हमें जो एंटी-स्मोकिंग रील्स देखनी पड़ती हैं, उनका क्या मतलब है, जब फिल्मों के पोस्टर्स ही ऐसे हैं?'
संजय गुप्ता की पोस्ट सामने आते ही कमेंट सेक्शन में बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने उनकी बात का सपोर्ट किया, तो कुछ ने उन्हें उनका अपना पुराना समय याद दिला दिया. एक यूजर ने सीधे उनकी साल 2002 में आई फिल्म 'कांटे' का एग्जाम्पल देते हुए सवाल किया कि जिस फिल्म के एक गाने में संजय दत्त सिगरेट पीते नजर आए थे, उसके निर्देशक आज स्मोकिंग वाले पोस्टर्स पर सवाल कैसे उठा सकते हैं?
What is the point of those unpleasant anti smoking reels we have to endure before and during films when these are the posters of the films? https://t.co/oQSkEWkTZl
— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) September 27, 2026
यूजर ने इसे विडंबना बताते हुए संजय गुप्ता को उनकी ही फिल्म की याद दिलाई. इस पर गुप्ता ने भी जवाब देने में देर नहीं की. उन्होंने कहा कि उस समय स्मोकिंग को लेकर नियम और लोगों को जागरूक करने वाले मैसेज आज जैसे नहीं थे. उनका जवाब था, 'उस समय नो-स्मोकिंग एड नहीं होते थे, जीनियस.' इस बहस में एक और दिलचस्प बात सामने आई. एक सोशल मीडिया यूजर ने फिल्मों में सिगरेट को मर्दानगी से जोड़ने की मेंटालिटी पर सवाल उठाया. यूजर के मुताबिक, फिल्मों में कई बार ऐसा लगता है कि सिगरेट ही किसी मेल कैरेक्टर को मर्दाना या दमदार दिखाने का आसान तरीका है.
खैर, बात सिर्फ तीन पोस्टर्स की नहीं है. सवाल ये भी है कि फिल्मों में किसी चीज को दिखाने और उसे ग्लैमराइज करने के बीच की सीमा आखिर कहां खत्म होती है? सिनेमा समाज की तस्वीर दिखाता है, लेकिन कई बार वही तस्वीर समाज की सोच पर असर डालती है. ऐसे में संजय गुप्ता की पोस्ट ने कम से कम इस पुरानी फिल्मी स्टाइल पर नई बहस जरूर छेड़ दी है. वहीं इंडियन फिल्मों में अक्सर क्रिएटिविटी की कमी के कारण ऐसी चीजे दिखाई जाती हैं, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, यहीं से वो फिल्म के हीरो को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और गलत चीजों में फंस जाते हैं.