पोस्टर में Smoking और थिएटर में Anti-Smoking Ad! संजय गुप्ता ने मेकर्स की क्रिएटिविटी पर कसा तंज

बॉलीवुड की फिल्मों में सिगरेट और मर्दानगी का रिश्ता काफी पुराना रहा है. हीरो के हाथ में सिगरेट, चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड में दमदार म्यूजिक. फिल्मी पोस्टर्स में ये अंदाज कई बार देखने को मिलता है. लेकिन अब इसी स्टाइल पर फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने सवाल खड़ा कर दिया है. वजह भी ऐसी है, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस होना तय है. संजय गुप्ता ने रविवार, 27 सितंबर को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर तीन फिल्मों के पोस्टर्स का एक कोलाज शेयर किया. इन तस्वीरों में रणबीर कपूर 'एनिमल', रणवीर सिंह 'धुरंधर' और विक्की कौशल 'लव एंड वॉर' के पोस्टर में सिगरेट पीते नजर आ रहे थे. तीनों अलग-अलग फिल्में, तीन अलग कलाकार, लेकिन तस्वीरों में एक चीज कॉमन और वो सिगरेट है.