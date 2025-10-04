बिना डरे किया था असली हाथी और घोड़ों के बीच डांस, 87 साल की उम्र में इस दिग्गज एक्ट्रेस का निधन

क्लासिक मराठी फिल्म ‘पिंजरा’ में अपने शानदार नृत्य और एक्टिंग से सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस संध्या शांताराम का आज यानी 4 अक्टूबर निधन हो गया है. ‘अरे जा रे हट नटखट’ से फेम पाने वाली एक्ट्रेस संध्या शांताराम का असली नाम विजय देशमुख था. इस गाने में बिना किसी कोरियोग्राफर की मदद से उनके द्वारा किए गए नृत्य और एक्सप्रेशन को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.

भावपूर्ण श्रद्धांजली ! Add Zee News as a Preferred Source ‘पिंजरा’ चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम जी यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी आपल्या अप्रतिम अभिनय आणि नृत्यकौशल्याने प्रेक्षकांच्या मानावर एक वेगळी छाप पाडली. ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘दो आंखें बारह… pic.twitter.com/Gsdq5KuXP9 — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 4, 2025

ट्वीट

इस दुखद खबर की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘भावपूर्ण श्रद्धांजली! फिल्म ‘पिंजरा’ की मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम जी के निधन की खबर बहुत ही दुखद है, मराठी और हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन कलाकारी और नृत्य से दर्शकों के मन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी. ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘दो आंखें बारह हाथ’ और खासकर ‘पिंजरा’ जैसी फिल्म में उनकी यादगार भूमिका दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.’

निडर होकर किया था नृत्य

डायरेक्टर V. Shantaram इस गाने को कुछ अलग तरह से पेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गाने के सेट पर असली हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल किया था. वहीं एक्ट्रेस संध्या ने असली जानवरों के बीच निडर होकर डांस किया था, संध्या जानती थीं कि ये उनके लिए आसान नहीं होने वाला है. लेकिन वो डरी नहीं और गाने की शूटिंग से पहले उन्होंने हाथी और घोड़ों से दोस्ती की, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और पानी पिलाया. संध्या के इस के इस निडर और दमदार स्वभाव से डायरेक्टर वी. शांताराम बहुत प्रभावित हुए थे.