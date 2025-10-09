Advertisement
trendingNow12954808
Hindi Newsबॉलीवुड

‘उनके साथ काम…’ Irrfan Khan ने एक साल बाद इस फिल्म के लिए भरी थी हामी, को-स्टार ने स्क्रीन शेयर करने को लेकर कही ये बात

एक्टर इरफान खान की फिल्म ‘करीब-करीब सिंगल’ की कहानी और गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग एक साल बाद हामी भरी थी. वहीं हाल ही में उनकी को-स्टार ने साथ में स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस बताया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘उनके साथ काम…’ Irrfan Khan ने एक साल बाद इस फिल्म के लिए भरी थी हामी, को-स्टार ने स्क्रीन शेयर करने को लेकर कही ये बात

हिंदी फिल्म सिनेमा में एक्टर इरफान खान को हमेशा के एक चमकते सितारे के तौर पर याद किया जाएगा. वो स्क्रीन पर अपनी कमाल की परफॉर्मेंस और प्रजेंस से हर फिल्म को खास बना दिया करते थे. इरफान एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने इमोशन को स्क्रीन पर बैलेंस कर के दिखाते थे, जिससे किरदार की कहानी को वो आसानी से लोगों के दिल तक पहुंचा पाते थे. 

 

फिल्म ‘करीब-करीब सिंगल’ 
इरफान खान की को-स्टार तनुजा चंद्रा ने हाल ही में फिल्म ‘करीब-करीब सिंगल’ के पुराने दिनों को याद करते हुए एक्टर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. एक्ट्रेस ने शूटिंग के दिनों को ‘ब्यूटीफुल’ कहा और बताया कि इरफान के साथ काम करना कभी भी आसान नहीं था. दरअसल कुछ समय पहले फिल्ममेकर तनुजा चंद्रा एक्ट्रेस पूजा भट्ट के शो ‘द पूजा भट्ट शो’ में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने बताया की फिल्म की शूटिंग के दौरान वो लगातार इरफान की वाइफ सुतापा के साथ टच में रहती थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

'इरफान के साथ काम करना…’
फिल्ममेकर और एक्ट्रेस तनुजा चंद्र ने भारत में जगह-जगह पर इरफान खान के साथ काम करने को लेकर अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ‘इरफान के साथ काम करना बहुत ही अच्छा था और मुश्किल भी, वो बिल्कुल भी आसान एक्टर नहीं थे. उन्हें बहुत ज्यादा टेक लेना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि सहजता खत्म हो जाती है.’

 

साउंड टीम को लेकर कही ये बात
तनुजा ने आगे बात करते हुए बताया कि फिल्म की टीम और साउंड टीम उनसे हमेशा तेज बोलने की गुजारिश करती थी. लेकिन इरफान अपनी नेचुरल स्टाइल को बदलने से इनकार कर देते थे. एक्ट्रेस ने याद करते हुए कहा, ‘जब हम डबिंग करते थे तो साउंड इंजीनियर उनसे बोलते थे इरफान जी, थोड़ा जोर से बोलिए ना, तो वो कहते थे तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या?. वहीं तनुजा ने आगे शो में बताया कि इरफान ने इस फिल्म को करने के लिए पूरा एक साल बाद हामी भरी थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

film qarib qarib singleTanuja ChandraIrrfan KhanPooja Bhatt

Trending news

कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम