‘उनके साथ काम…’ Irrfan Khan ने एक साल बाद इस फिल्म के लिए भरी थी हामी, को-स्टार ने स्क्रीन शेयर करने को लेकर कही ये बात

हिंदी फिल्म सिनेमा में एक्टर इरफान खान को हमेशा के एक चमकते सितारे के तौर पर याद किया जाएगा. वो स्क्रीन पर अपनी कमाल की परफॉर्मेंस और प्रजेंस से हर फिल्म को खास बना दिया करते थे. इरफान एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जो अपने इमोशन को स्क्रीन पर बैलेंस कर के दिखाते थे, जिससे किरदार की कहानी को वो आसानी से लोगों के दिल तक पहुंचा पाते थे.

फिल्म ‘करीब-करीब सिंगल’

इरफान खान की को-स्टार तनुजा चंद्रा ने हाल ही में फिल्म ‘करीब-करीब सिंगल’ के पुराने दिनों को याद करते हुए एक्टर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. एक्ट्रेस ने शूटिंग के दिनों को ‘ब्यूटीफुल’ कहा और बताया कि इरफान के साथ काम करना कभी भी आसान नहीं था. दरअसल कुछ समय पहले फिल्ममेकर तनुजा चंद्रा एक्ट्रेस पूजा भट्ट के शो ‘द पूजा भट्ट शो’ में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने बताया की फिल्म की शूटिंग के दौरान वो लगातार इरफान की वाइफ सुतापा के साथ टच में रहती थी.

'इरफान के साथ काम करना…’

फिल्ममेकर और एक्ट्रेस तनुजा चंद्र ने भारत में जगह-जगह पर इरफान खान के साथ काम करने को लेकर अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ‘इरफान के साथ काम करना बहुत ही अच्छा था और मुश्किल भी, वो बिल्कुल भी आसान एक्टर नहीं थे. उन्हें बहुत ज्यादा टेक लेना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि सहजता खत्म हो जाती है.’

साउंड टीम को लेकर कही ये बात

तनुजा ने आगे बात करते हुए बताया कि फिल्म की टीम और साउंड टीम उनसे हमेशा तेज बोलने की गुजारिश करती थी. लेकिन इरफान अपनी नेचुरल स्टाइल को बदलने से इनकार कर देते थे. एक्ट्रेस ने याद करते हुए कहा, ‘जब हम डबिंग करते थे तो साउंड इंजीनियर उनसे बोलते थे इरफान जी, थोड़ा जोर से बोलिए ना, तो वो कहते थे तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या?. वहीं तनुजा ने आगे शो में बताया कि इरफान ने इस फिल्म को करने के लिए पूरा एक साल बाद हामी भरी थी.