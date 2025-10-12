इस फिल्ममेकर के अपने ही स्टाफ ने किया धोखा, हजारों में बेच डाला करोड़ों का सामना; केस दर्ज

राज और राज रीबूट जैसी फिल्मों के लिए जाने काने वाले फिल्ममेकर विक्रम भट्ट इन दिनों सुर्खियों में हैं. दरअसल, उनके ही स्टाफ ने उनके साथ धोखा किया है. बताया जा रहा है कि जितेंद्र शर्मा और राकेश नाम के उनके दो स्टाफ ने ऑफिस की हार्ड डिस्क और मोबाइल का पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है.

विक्रम भट्ट वीएसबी प्रोडक्शन एलएलपी कंपनी चलाते हैं. उनके मैनेजर नासिर खान ने ही दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी. एफआईआर के मुताबिक, भट्ट की कंपनी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित है. मार्च 2025 से उनकी ऑफिस से कुछ डिस्क गायब हो रही थीं. इन डिस्क में उनकी फिल्मों के फुटेज थे, जिनका दुरुपयोग किया गया. भट्ट ने अकाउंट मैनेजर राकेश प्रणिग्रही पर शक किया और प्रोडक्शन मैनेजर नासिर खान को स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा.

कर्मचारियों ने डिस्क का इस्तेमाल किया

इसके बाद, खान को पता चला कि राकेश प्रणिग्रही के अंडर काम करने वाले जीतेंद्र शर्मा के पास सभी डिस्क मौजूद हैं. जब भी किसी कर्मचारी को काम के लिए डिस्क की जरूरत होती तो जीतेंद्र शर्मा, राकेश पाणिग्रही से इजाजत लेता और फिर उसे डिस्क देता. पिछले दो महीनों में, जब भी इन लोगों से डिस्क मांगी जाती तो यह लोग तरह-तरह के बहाने बनाते और डिस्क नहीं देते.

बेची गईं 10 डिस्क

13 सितंबर को, कार्यकारी सहायक मोहित कुमार ने जीतेंद्र शर्मा से डिस्क के बारे में पूछा. शर्मा ने बताया कि उन्होंने राकेश प्रणिग्रही के आदेश पर अशोक कृष को डिस्क बेच दी. डिस्क 5,000 और 6,000 रुपये में गईं. इसकी आधी रकम कथित तौर पर राकेश प्रणिग्रही को मिली. लगभग 10 डिस्क बेची गईं. जब भट्ट के कर्मचारियों ने जीतेंद्र शर्मा से डिस्क वापस करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और काम पर आना बंद कर दिया. इसके बाद राकेश प्रणिग्रही ने भी कार्यालय आना बंद कर दिया और कंपनी के मोबाइल फोन भी नहीं लौटाए. पुलिस ने राकेश प्रणिग्रही और जीतेंद्र शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.