पॉपुलर सॉन्ग 'बदतमीज दिल' सिंगर बेनी दयाल के घर आई ‘गुड न्यूज’, पत्नी कैथरीन के साथ शेयर की खूबसूरत प्रेग्नेंसी फोटोशूट की फोटो

सिंगर बेनी दयाल और उनकी पत्नी कैथरीन ने हाल ही में अपने माता-पिता बनने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर क्यूट फोटो को शेयर कर दी है. इस जोड़े ने प्रेगनेंसी फोटोशूट की तस्वीरें को पोस्ट किया है. आइए देखें 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:14 AM IST
पॉपुलर सॉन्ग 'बदतमीज दिल' सिंगर बेनी दयाल के घर आई ‘गुड न्यूज’, पत्नी कैथरीन के साथ शेयर की खूबसूरत प्रेग्नेंसी फोटोशूट की फोटो

रणबीर कपूर के पॉपुलर सॉन्ग 'बदतमीज दिल' को गाने वाले बॉलीवुड सिंगर बेनी दयाल और उनकी पत्नी कैथरीन दयाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, और उन्हें जिसके बाद फैंस का उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे हैं. 'बदतमीज़ दिल', 'कैसे मुझे', 'तू मेरी दोस्त है' जैसे हिट गानों के लिए मशहूर बेनी ने अपने इंस्टाग्राम पर वाइफ कैथरीन थंगम के साथ प्रेग्नेंसी शूट की फोटो को शेयर किया है , जिसमें उन्होंने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है, 'बेबी दयाल' आने वाला है.’

 

प्रेग्नेंसी फोटोशूट
सोमवार यानी दिवाली के खास दिन पर बेनी दयाल और कैथरीन दयाल ने एक ज्वाइंट पोस्ट को शेयर कर गुड न्यूज को बताया है और कि वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. सिंगर ने कैथरीन के फोटोशूट की कई खूबसूरत फोटो शेयर की हैं. जिसमें एक तस्वीर में सिंगर एक अल्ट्रासाउंड फोटो पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी में वह अपनी पत्नी के बेबी बंप पर हाथ रखे हैं. वहीं तीसरी फोटो में कैथरीन प्रेग्नेंसी की शूटिंग के दौरान अपने बढ़ते बेबी बंप को देखती हुई दिखाई दे रही हैं. इन फोटोज के नीचे सिंगर ने लिखा, ‘हमारी छोटी सी रोशनी रास्ते में है बेबी दयाल, हमारी नई धूप जल्द ही आ रही है.’ 

मॉडल-एक्ट्रेस कैथरीन थंगम से की शादी 
सिंगर बेनी दयाल ने  साल 2016 में बेंगलुरु में एक फाइवेट फंक्शन में मॉडल-एक्ट्रेस कैथरीन थंगम से शादी की थी. सिंगर ने 'बदतमीज दिल' के हिटमेकर 'तू मेरी दोस्त है', 'कैसे मुझे', 'तरकीबें' जैसे कई गाने गाए. उन्होंने तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है. वहीं मुंबई आने से पहले, कैथरीन अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहती थीं और एक प्रोफेशनल मॉडल और एक्ट्रेस के रूप में काम करती थीं.

