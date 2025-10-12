Filmfare Awards 2025: शाहरुख खान ने 17 साल बाद होस्ट किया फिल्मफेयर, बेस्ट एक्टर बने कार्तिक-अभिषेक, बेस्ट एक्ट्रेस रहीं...

70th Filmfare Awards 2025 Winners List: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन परफॉर्मेंस, कहानी, निर्देशन और तकनीकी का शानदार जश्न मनाने के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स एक बार फिर लौटे. खास बात ये रही कि इस साल ये शानदार इवेंट गुजरात में हुआ और इसे जबरदस्त सफलता मिली. सितारों से सजी इस शाम में ग्लैमर, मनोरंजन और इमोशंस सब कुछ देखने को मिला. 70वें ह्युंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन अहमदाबाद के EKA एरेना में किया गया.

इस ग्रैंड इवेंट की होस्टिंग शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने की. रेड कार्पेट पर सितारों की धूम रही और मंच पर अक्षय कुमार, अनन्या पांडे समेत कई कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दीं. हर तरफ सिर्फ सितारों की चमक और तालियों की गूंज सुनाई दी. इस साल फिल्मफेयर अवॉर्ड्स ने एक्टिंग, डायरेक्शन और म्यूजिक में शानदार काम करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया. खास बात ये रही कि बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड इस बार दो एक्टर्स को मिला कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन.

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड 2025 के विनर्स की लिस्ट

बेस्ट फिल्म

लापता लेडीज

बेस्ट डायरेक्टर

किरण राव (लापता लेडीज)

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)

आई वॉन्ट टू टॉक (शुजीत सरकार)

बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (मेल)

अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक)

कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)

राजकुमार राव (श्रीकांत)

बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल (फीमेल)

आलिया भट्ट (जिगरा)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)

प्रतीभा रांता (लापता लेडीज)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल)

रवि किशन (लापता लेडीज)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (फीमेल)

छाया कदम (लापता लेडीज)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम

राम संपत (लापता लेडीज)

बेस्ट लिरिक्स

प्रशांत पांडे (सजनी – लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)

अरिजीत सिंह (सजनी – लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)

मधुबंती बागची (आज की रात – स्त्री 2)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर

आदित्य सुहास जांभले (आर्टिकल 370)

कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)

बेस्ट डेब्यू (मेल)

लक्ष्य (किल)

बेस्ट डेब्यू (फीमेल)

नितांशी गोएल (लापता लेडीज)

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

जीनत अमान

श्याम बेनेगल (मरणोपरांत सम्मान)

आर.डी. बर्मन अवॉर्ड फॉर अपकमिंग टैलेंट इन म्यूजिक

अचिंत ठाक्कर (जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज माहि)