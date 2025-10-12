Advertisement
trendingNow12958084
Hindi Newsबॉलीवुड

Filmfare Awards 2025: शाहरुख खान ने 17 साल बाद होस्ट किया फिल्मफेयर, बेस्ट एक्टर बने कार्तिक-अभिषेक, बेस्ट एक्ट्रेस रहीं...

70th Filmfare Awards 2025: 70वें ह्युंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ, जिसकी मेजबानी शाहरुख खान ने की. ‘लापता लेडीज’ ने सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीते. बेस्ट एक्टर का सम्मान कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला, जबकि आलिया भट्ट को ‘जिगरा’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड दिया गया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान ने 17 साल बाद होस्ट किया फिल्मफेयर
शाहरुख खान ने 17 साल बाद होस्ट किया फिल्मफेयर

70th Filmfare Awards 2025 Winners List: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन परफॉर्मेंस, कहानी, निर्देशन और तकनीकी का शानदार जश्न मनाने के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स एक बार फिर लौटे. खास बात ये रही कि इस साल ये शानदार इवेंट गुजरात में हुआ और इसे जबरदस्त सफलता मिली. सितारों से सजी इस शाम में ग्लैमर, मनोरंजन और इमोशंस सब कुछ देखने को मिला. 70वें ह्युंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन अहमदाबाद के EKA एरेना में किया गया. 

इस ग्रैंड इवेंट की होस्टिंग शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने की. रेड कार्पेट पर सितारों की धूम रही और मंच पर अक्षय कुमार, अनन्या पांडे समेत कई कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दीं. हर तरफ सिर्फ सितारों की चमक और तालियों की गूंज सुनाई दी. इस साल फिल्मफेयर अवॉर्ड्स ने एक्टिंग, डायरेक्शन और म्यूजिक में शानदार काम करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया. खास बात ये रही कि बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड इस बार दो एक्टर्स को मिला कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

Add Zee News as a Preferred Source

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड 2025 के विनर्स की लिस्ट 

बेस्ट फिल्म

लापता लेडीज

बेस्ट डायरेक्टर

किरण राव (लापता लेडीज)

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)

आई वॉन्ट टू टॉक (शुजीत सरकार)

बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (मेल)

अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक)
कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)

राजकुमार राव (श्रीकांत)

42 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट... जिसमें काम करने से डर रहे थे अमिताभ बच्चन, इस हस्ती से खा रहे थे खौफ

बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल (फीमेल)

आलिया भट्ट (जिगरा)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)

प्रतीभा रांता (लापता लेडीज)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल)

रवि किशन (लापता लेडीज)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (फीमेल)

छाया कदम (लापता लेडीज)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम

राम संपत (लापता लेडीज)

बेस्ट लिरिक्स

प्रशांत पांडे (सजनी – लापता लेडीज)

 बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)

अरिजीत सिंह (सजनी – लापता लेडीज)

 बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)

मधुबंती बागची (आज की रात – स्त्री 2)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर

आदित्य सुहास जांभले (आर्टिकल 370)
कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)

बेस्ट डेब्यू (मेल)

लक्ष्य (किल)

बेस्ट डेब्यू (फीमेल)

नितांशी गोएल (लापता लेडीज)

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

जीनत अमान
श्याम बेनेगल (मरणोपरांत सम्मान)

आर.डी. बर्मन अवॉर्ड फॉर अपकमिंग टैलेंट इन म्यूजिक

अचिंत ठाक्कर (जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज माहि)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Filmfare Awards 2025

Trending news

भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आसमान से बरसेगी आफत! कहीं होगी बर्फबारी, इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
आसमान से बरसेगी आफत! कहीं होगी बर्फबारी, इन राज्यों में संभलकर जाइएगा; अलर्ट जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
india us ties
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में गोर ने खोल दी 'मन' की गांठ
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ