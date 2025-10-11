Advertisement
trendingNow12958004
Hindi Newsबॉलीवुड

Filmfare Awards 2025 Winners List: जानें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में किस फिल्म को मिला कौन सा अवॉर्ड? ब्लैक लेडी लेने पहुंचे ये सितारे

70th Filmfare Awards 2025 Winner List: गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर का आगाज हुआ है. इस दौरान कई सितारों ने शो में हिस्सा लिया. यहां एक क्लिक में देखें पूरी विनर लिस्ट.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 12, 2025, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स विनर लिस्ट
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स विनर लिस्ट

Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आगाज आज 11 अक्टूबर को हो चुका है. इस अवॉर्ड शो का आयोजन अहमदाबाद के ईका एरिना में हुआ. इस शो को शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने होस्ट किया हैं. फिल्मफेयर अवॉर्ड शो को दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिला. फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में किसके नाम किसका अवॉर्ड हुआ है. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट 

किस फिल्म ने जीता कौन सा खिताब?
- स्नेहा देसाई ने फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए बेस्ट डायलॉग और स्क्रीनप्ले का पुरस्कार हासिल किया.

- दर्शन जलान को फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए बेस्ट कॉस्टयूम डिज़ाइन का सम्मान मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

- फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए राम संपत ने बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के अवॉर्ड से नवाजा गया.

- आदित्य धर और मोनाल ठाकुर ने फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार जीता.

- फिल्म ‘किल’ के लिए सीयंग ओह और परवेज शेख को बेस्ट एक्शन का अवॉर्ड प्रदान किया गया.

- रफी महमूद को फिल्म ‘किल’ के लिए बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का सम्मान मिला.

- शिवकुमार वी. पणिक्कर ने फिल्म ‘किल’ के लिए बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार प्राप्त किया.

- फिल्म ‘किल’ के लिए मयूर शर्मा को बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड मिला.

- सुभाष साहू ने फिल्म ‘किल’ के लिए बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार जीता.

- फिल्म ‘मुंज्या’ के लिए रेड फाइन को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

- रितेश शाह और तुषार शीतल जैन को फिल्म ‘आई वांट टू टॉक’ के लिए बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले का पुरस्कार मिला.

- फिल्म ‘बैड न्यूज’ के लिए बॉस्को-सीजर को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवॉर्ड प्रदान किया गया.

- श्याम बेनेगल को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया

- Madhubanti Bagchi को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवॉर्ड मिला

- अरिजीत सिंह को फिल्म 'लापता लेडीज' के गाने 'सजनी' के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला.

- आदित्य सुहास जंभाले को फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है.

- नितांशी गोयल को मिला बेस्ट डेब्यू फीमेल अवॉर्ड

- लक्ष्य को मिला बेस्ट डेब्यू मेल अवॉर्ड

(अपडेट जारी है)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Filmfare Awards 2025

Trending news

इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?