Filmfare Awards 2025 Winners List: जानें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में किस फिल्म को मिला कौन सा अवॉर्ड? ब्लैक लेडी लेने पहुंचे ये सितारे

Filmfare Awards 2025 Winners: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आगाज आज 11 अक्टूबर को हो चुका है. इस अवॉर्ड शो का आयोजन अहमदाबाद के ईका एरिना में हुआ. इस शो को शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने होस्ट किया हैं. फिल्मफेयर अवॉर्ड शो को दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिला. फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में किसके नाम किसका अवॉर्ड हुआ है. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट

किस फिल्म ने जीता कौन सा खिताब?

- स्नेहा देसाई ने फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए बेस्ट डायलॉग और स्क्रीनप्ले का पुरस्कार हासिल किया.

- दर्शन जलान को फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए बेस्ट कॉस्टयूम डिज़ाइन का सम्मान मिला.

- फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए राम संपत ने बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के अवॉर्ड से नवाजा गया.

- आदित्य धर और मोनाल ठाकुर ने फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट स्टोरी का पुरस्कार जीता.

- फिल्म ‘किल’ के लिए सीयंग ओह और परवेज शेख को बेस्ट एक्शन का अवॉर्ड प्रदान किया गया.

- रफी महमूद को फिल्म ‘किल’ के लिए बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का सम्मान मिला.

- शिवकुमार वी. पणिक्कर ने फिल्म ‘किल’ के लिए बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार प्राप्त किया.

- फिल्म ‘किल’ के लिए मयूर शर्मा को बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड मिला.

- सुभाष साहू ने फिल्म ‘किल’ के लिए बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार जीता.

- फिल्म ‘मुंज्या’ के लिए रेड फाइन को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

- रितेश शाह और तुषार शीतल जैन को फिल्म ‘आई वांट टू टॉक’ के लिए बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले का पुरस्कार मिला.

- फिल्म ‘बैड न्यूज’ के लिए बॉस्को-सीजर को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवॉर्ड प्रदान किया गया.

- श्याम बेनेगल को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया

- Madhubanti Bagchi को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवॉर्ड मिला

- अरिजीत सिंह को फिल्म 'लापता लेडीज' के गाने 'सजनी' के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला.

- आदित्य सुहास जंभाले को फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है.

- नितांशी गोयल को मिला बेस्ट डेब्यू फीमेल अवॉर्ड

- लक्ष्य को मिला बेस्ट डेब्यू मेल अवॉर्ड

(अपडेट जारी है)