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फिल्ममेकर का बड़ा धमाका: ‘इक्का’ और ‘शक’ की बंपर सक्सेस के बाद मेकर्स ने दूसरे सीजन पर भी लगाई मुहर

Producer Confirms Ikka and Shaque Season 2: फिल्ममेकर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने ‘इक्का’ और ‘शक’ की बंपर सक्सेस के बाद दोनों के सीक्वल का ऐलान कर दिया है. जहां ‘इक्का 2’ में नया रोमांच दिखेगा, वहीं ‘शक सीजन 2’ एक बिल्कुल नई मिस्टीरियस कहानी के साथ लौटेगा. मेकर्स ने दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या नया खुलासा किया, जानिए पूरी खबर में.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 04, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 07:39 AM IST
फिल्ममेकर का बड़ा धमाका: ‘इक्का’ और ‘शक’ की बंपर सक्सेस के बाद मेकर्स ने दूसरे सीजन पर भी लगाई मुहर
Image Credit: ‘इक्का’ और ‘शक’ का आएगा दूसरा सीजन

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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