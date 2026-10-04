फिल्ममेकर का बड़ा धमाका: ‘इक्का’ और ‘शक’ की बंपर सक्सेस के बाद मेकर्स ने दूसरे सीजन पर भी लगाई मुहर

फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के लिए साल 2026 बेहद शानदार साबित हो रहा है. इस साल ओटीटी पर रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘इक्का’ ने लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं. इस फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना की दमदार जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया. लोगों ने इस फिल्म की कहानी और दोनों कलाकारों की अदाकारी को खूब पंसद किया. इसके बाद इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ को भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है. दोनों ही प्रोजेक्ट्स को मिली इस जबरदस्त सक्सेस के बाद फिल्ममेकर बेहद खुश हैं.
इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया. बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में फिल्ममेकर ने दोनों प्रोजेक्ट्स के दूसरे पार्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने पुष्टि की कि ‘इक्का’ और ‘शक’ दोनों के सीक्वल पर काम चल रहा है. सिद्धार्थ ने बताया कि ‘इक्का’ ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और अब ‘इक्का 2’ पर तेजी से काम हो रहा है. वहीं, ‘शक’ ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं, इसलिए इसका दूसरा सीजन भी तैयार किया जा रहा है. उन्होंने ये भी साफ किया कि ‘शक सीजन 2’ में पुरानी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये बिल्कुल नई कहानी के साथ दर्शकों के सामने पेश होगी.
‘इक्का’ की कहानी एक ऐसे काबिल वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके मोरल्स की असली परीक्षा तब होती है, जब वे अपने करियर का सबसे बड़ा केस हाथ में लेता है. अदालत से शुरू हुई कानूनी लड़ाई धीरे-धीरे एक बेहद पर्सनल संधर्ष में बदल जाती है. इस दौरान हर किरदार को वफादारी, परिवार और बड़े बलिदानों के मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है. फिल्म में कोर्ट रूम के रोमांच के साथ-साथ परिवार के डीप इमोशंस को भी बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है. ये कहानी दिखाती है कि एक इंसान अपने अपनों की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता है और क्या कदम उठा सकता है.
इस प्रोजेक्ट को लेकर फेमस एक्टर सनी देओल ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में अपने दिल की बात शेयर की थी. सनी देओल ने कहा था कि ‘इक्का’ सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा भर नहीं है. ये फैमिली, आपसी रिश्तों और जिंदगी में अचानक आने वाले मुश्किल फैसलों की एक गहरी दास्तान है. उन्होंने बताया कि कहानी का लीड रोल अर्जुन हमेशा सही रास्ते पर चलने में यकीन रखता है, लेकिन ऐसे हालात बन जाते हैं जो उसे अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं. किरदार का दर्द, गुस्सा, खामोशी और उसका संघर्ष ही उन्हें इस किरदार की तरफ खींच लाया.
दूसरी तरफ वेब सीरीज ‘शक’ एक लाचार मां अन्विता की दिल छू लेने वाली कहानी दिखाती है, जिसका रोल परिणीति चोपड़ा ने निभाया है. इस कहानी में अन्विता की नवजात बेटी अपेक्षा को उसके जन्म वाले दिन ही उससे हमेशा के लिए छीन लिया जाता है. अगले 8 सालों तक उसका दुख और तड़प तलाश का रूप ले लेती है. उस मां को अपने दिल में पूरा भरोसा होता है कि उसकी मासूम बच्ची आज भी जिंदा है. सीरीज में दिखाया गया है कि एक मां अपनी खोई हुई औलाद को वापस पाने के लिए किसी भी मुश्किल हालात से टकराने को तैयार रहती है.
इस सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज में परिणीति चोपड़ा के अलावा जेनिफर विंगेट, हरलीन सेठी, सोनी राजदान, अनूप सोनी, ताहिर राज भसीन, ध्रुव चौधरी और सुमीत व्यास जैसे जाने-माने कलाकारों ने बेहद अहम किरदार निभाए हैं. सीरीज का हर मोड़ दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है. इसकी कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यहां किसी पर भी भरोसा करना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है. सीरीज के पहले सीजन को मिली जबरदस्त सक्सेस के बाद अब लोग इसके नए सीजन में आने वाली नई कहानी और नई मिस्ट्री को देखने के लिए अभी से काफी एक्साइटेड हैं.