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Hindi Newsबॉलीवुड‘हमेशा चिड़चिड़े रहते थे...’ 90s में ऐसे थे अक्षय खन्ना, गुस्से में सेट पर फेंक दिया करते थे चीजें, चौंका देंगे फराह खान के ये खुलासे

‘हमेशा चिड़चिड़े रहते थे...’ 90s में ऐसे थे अक्षय खन्ना, गुस्से में सेट पर फेंक दिया करते थे चीजें, चौंका देंगे फराह खान के ये खुलासे

Farah Khan: कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान ने हाल ही में अक्षय खन्ना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 90s में उनके साथ काम करना आसान नहीं था और सेट पर उनका बिहेवियर काफी अलग था. चलिए बताते हैं उन्होंने आगे क्या कहा और क्यों कहा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:06 AM IST
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Farah Khan on Akshaye Khanna
Farah Khan on Akshaye Khanna

Farah Khan on Akshaye Khanna: 2025 में 3 साल बाद ‘धुरंधर’ से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी करने वाले अक्षय खन्ना ने अपने किरदार से लोगों को दिल जीत लिया था. इस फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का किरदार प्ले किया था. फिल्म में उनकी एंट्री और डांस इतना वायरल हुआ था कि हर कोई बस उनके बारे में ही बात कर रहा था. हालांकि, अक्षय के फैंस के लिए ये जानने के लिए भी काफी उत्सुक हैं कि 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली ‘धुरंधर 2’ में भी वे नजर आएंगे या नहीं.   

इसी बीच बॉलीवुड की जानी-मानी फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद किया. उन्होंने बताया कि 90s में उनके साथ काम करना आसान नहीं था. 2010 में फराह खान की कॉमेडी फिल्म ‘तीस मार खान’ रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन समय के साथ इस फिल्म के कई सीन इंटरनेट पर वायरल होने लगे. खासकर अक्षय खन्ना के कॉमिक अंदाज को लोग काफी पसंद करते हैं. 

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आज भी लोगों की फेवरेट है ये फिल्म 

आज भी उनके डायलॉग और एक्सप्रेशन वाले क्लिप सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं. कई दर्शक मानते हैं कि फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इसमें अक्षय खन्ना का अंदाज काफी अलग और मजेदार था. हाल ही में फराह खान ने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि 90s में जब उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ कुछ फिल्मों में काम किया, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था. उनकी इस बात ने हर किसी को हैरान कर दिया. 

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90s में ऐसा था अक्षय खन्ना के साथ एक्सपीरियंस 

पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान फराह ने बताया, ‘90 के दशक में मैंने अक्षय के साथ दो फिल्में की थीं और उसके बाद मैं काफी परेशान हो गई थी. वे उस समय बिल्कुल अलग तरह के इंसान थे. शांत जरूर थे, लेकिन सेट पर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता था’. फराह ने आगे बताया कि उस समय अक्षय अक्सर चिड़चिड़े रहते थे. उन्होंने कहा, ‘जब भी मुझे पता चलता था कि फिल्म में अक्षय खन्ना हैं, तो मैं कह देती थी कि मेरे पास डेट्स नहीं हैं’. फराह के मुताबिक उस समय अक्षय अपने बाल झड़ने की समस्या से भी जूझ रहे थे. 

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‘दिल चाहता है’ के बाद बदल गए अक्षय खन्ना 

उन्होंने बताया, ‘वे खुद भी कहते थे कि उनके बाल झड़ रहे हैं. वे कई बार गुस्से में चीजें फेंक देते थे और कहते थे कि ये कैसा डायलॉग है’. फराह खान ने बताया कि उनके विचार तब बदले जब उन्होंने फिल्म ‘दिल चाहता है’ में अक्षय खन्ना के साथ काम किया. ये फिल्म फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी. फिल्म में आमिर खान और सैफ अली खान भी थे. फराह ने कहा, ‘उस समय तक अक्षय पूरी तरह बदल चुके थे. उन्होंने अपने बालों की हालत को एक्सेप्ट लिया था और शांत हो गए थे’.

अक्षय खन्ना की डांसिंग स्किल्स की फराह ने तारीफ

फराह ने ये भी कहा कि अक्षय खन्ना की डांसिंग स्किल्स को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने कहा, ‘वे बहुत अच्छे डांसर हैं. अगर आप ‘कोई कहे कहता रहे’ गाना देखें तो वे आमिर और सैफ से भी बेहतर डांस करते नजर आते हैं’. फराह ने ये भी बताया कि पहले बारिश वाले सीन में अक्षय अक्सर कैप पहनते थे, जैसे फिल्म ‘ताल’ के गानों में दिखता है, लेकिन बाद में उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था और आज उसी कॉन्फिडेंस के साथ वे अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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