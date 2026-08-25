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Ajay Devgn को स्टार बनाने वाले डायरेक्टर Kuku Kohli का निधन, 77 की उम्र में ली अंतिम सांस

फिल्म निर्माता कुकू कोहली का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उन्होंने फूल और कांटे फिल्म का डायरेक्शन किया था. इस फिल्म से अजय देवगन ने अपना डेब्यू किया था.

Written ByShilpa
Published: Aug 25, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:45 PM IST
Ajay Devgn को स्टार बनाने वाले डायरेक्टर Kuku Kohli का निधन, 77 की उम्र में ली अंतिम सांस

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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