Ajay Devgn को स्टार बनाने वाले डायरेक्टर Kuku Kohli का निधन, 77 की उम्र में ली अंतिम सांस

हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर कुकू कोहली का निधन हो गया है. फिल्ममेकर ने 77 साल की उम्र में कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली है. कुकू कोहली अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे डायरेक्ट की थी. कुकू कोहली आईएफटीडीए के महासचिव भी थे. डायरेक्टर कुकू कोहली को हार्ट अटैक आया था. जिसके बाद मुबंई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया.
हिंदुस्तान टाइम्स को फिल्ममेकर के दोस्त अशोक पंडित ने बताया है कि डायरेक्टर कुकू को किसी तरह की बीमारी नहीं थी. उन्हें हार्ट अटैक आया था. इस अटैक से पहले वह पूरी तरह से हेल्दी थे. कुकू इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी थे.
फिल्ममेकर कुकू कोहली हिंदी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के पति थे. अरुणा ईरानी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अरुणा संग उनकी दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी रीटा कोहली से हुई थी. पहली शादी में उनकी दो बेटियां हैं. पूजा और करिश्मा. उनकी बेटियां भी फिल्म मेकर हैं. अरुणा ईरानी और कुकू की कोई संतान नहीं है.
कुकू कोहली के करियर की बात करें तो उन्होंने फूल और कांटे फिल्म से डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी. फिल्म ने जमकर कमाई की थी. फूल और कांटे फिल्म में मधू, अरुणा ईरानी, जगदीप और अमरीश पुरी जैसे बड़े स्टार्स थे. इसके बाद उन्होंने सुहाग और कोहराम फिल्म बनाई थी.
अरुणा ईरानी और कुकू कोहली की लव स्टोरी की शुरुआत नफरत से हुई थी. शुरुआत में दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे. फिल्म कोहराम के दौरान कुकू और अरुणा की मुलाकात हुई थी. फिल्म सेट पर कई बार वह मुझे पूरे दिन बैठाए रखते थे और एक शॉट लेते थे. इस वजह से हमारे बीच बहुत लड़ाई होती थी. इससे काफी दिक्कत होती थी. धीरे-धीरे हम दोस्त बन गए. धीरे-धीरे हमें प्यार हो गया. कुकू कोहली से शादी के बाद एक्ट्रेस ने शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था.