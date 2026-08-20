आखिर क्यों फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने सोशल मीडिया रिव्यू पर जताई चिंता?

बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म रिलीज होने पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय देते हैं. लोग फिल्म देखने के बाद फिल्म की कहानी की तारीफ और स्टार्स की एक्टिंग की तारीफ करते हैं. इससे फिल्म ज्यादा लोगों तक जाती है. वहीं कई बार सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर नकारात्मक टिप्पणी से फिल्म और फिल्म से जुडे़ लोगों के लिए परेशानी बन जाती है.
डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बारे में खुलकर बात की है. राजकुमार ने बोला कि सोशल मीडिया फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. सोशल मीडिया अपना काम करेगा. कई बार वह काफी परेशान भी कर सकता है. हम लोगों को इसकी आदत डालनी होगी. इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. हम लोगों को सोशल मीडिया के साथ ही रहना होगा.
राजकुमार संतोषी ने बोला कि आप किसी भी फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया बेहद जरूरी है. सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं. लोगों तक फिल्म की जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बेहद जरूरी है.
बंटवारा 1947 फिल्म 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस पीरियड ड्रामा फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. उनके अलावा फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अभिमन्यु और अली फजल जैसे बड़े स्टार हैं.
बंटवाला 1947 फिल्म की कहानी विभाजन के समय लाहौर की कहानी पर आधारित है. फिल्म की कहानी सनी देओल सिकंदर मिर्जा के इर्द-गिर्द है. लाहौर में सिकंदर मिर्जा को घर मिलता है. उस घऱ में बुजुर्ग हिंदू मिला रह रही होती है, जिसके परिवार को दंगों में मार दिया गया था. कुछ लोग हिंदू बुजुर्ग महिला को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सिकंदर महिला की ढाल बनता है.
सनी देओल की फिल्म और इमरानी हाशनी की फिल्म आवारापन 2 एक दिन 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है. थिएटर में दोनों फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही हैं. इमरान हाशमी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई कर रही हैं. वहीं बंटवारा 1947 आवारापन 2 के मुकाबले कम पैसे कमा रही है. फिल्म बंटवारा 1947 से सालों बाद प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड में वापसी की है. फिल्म में प्रीति की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है.