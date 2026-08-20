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आखिर क्यों फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने सोशल मीडिया रिव्यू पर जताई चिंता?

फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने हाल ही में बताया है कि कैसे सोशल मीडिया रिव्यू से फिल्म और फिल्म से जुड़े लोगों पर असर पड़ता है.

Written ByShilpa
Published: Aug 20, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:36 PM IST
आखिर क्यों फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने सोशल मीडिया रिव्यू पर जताई चिंता?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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