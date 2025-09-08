‘मैं किसी कंट्रोवर्सी…’, डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्वीट कर टाइगर श्रॉफ स्टारर ‘बागी 4’ की टीम पर कसा था तंज!
Advertisement
trendingNow12912928
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मैं किसी कंट्रोवर्सी…’, डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्वीट कर टाइगर श्रॉफ स्टारर ‘बागी 4’ की टीम पर कसा था तंज!

फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने हॉलीवुड हॉरर मूवी 'The  Conjuring: Last Rites' और 'Baaghi 4' के बीच हुए फेस ऑफ को लेकर एक्स पर ट्वीट कर टिप्पणी की है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मैं किसी कंट्रोवर्सी…’, डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्वीट कर टाइगर श्रॉफ स्टारर ‘बागी 4’ की टीम पर कसा था तंज!

5 सितंबर दिन शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी थी जिसकी हाइप फैंस के बीच काफी लंबे समय से देखने को मिल रही थी. टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'बागी 4' और हॉलीवुड हॉरर मूवी 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' थिएटर में रिलीज हुई थी. जिसमें 'बागी 4' को लेकर काफी उम्मीदें जगाई जा रही थीं फिल्म की एडवांस टिकट भी जल्दी ही सोल्ड आउट हो गई थीं. वहीं इस फिल्म के दमदार ट्रेलर ने फैंस को क्रेजी कर दिया था. वहीं इन दोनों फिल्मों की ओपनिंग डे पर काफी बदलाव देखने को मिला जिस पर संजय गुप्ता ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है.

यह भी पढ़ें: एक कॉमेडी शो…, Ananya Panday की पर्ल ड्रेस का पिता चंकी ने बनाया मजाक! एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो

 

Add Zee News as a Preferred Source

संजय गुप्ता ट्वीट 
फ्राइडे को रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों पर फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक टिप्पणी की है. जिसमें दोनों फिल्मों को लेकर फिल्ममेकर ने निराशा जताई है. फिल्ममेकर ने अपने इस ट्वीट में कहा, ‘मैं अपने 20\30 के दशक में कभी सोच नहीं सकता था. कि कोई इंग्लिश मूवी किसी हिंदी फिल्म से अच्छा परफॉर्म करेगी. आज की सच्चाई है एक हॉलीवुड मूवी, मैन स्ट्रीम हिंदी एक्शन फिल्म से डबल बिजनेस कर रही है. क्या बदला?’  

 

 

BOGO ऑफर
वहीं फिल्ममेकर ने 'बागी 4' की टीम, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और टाइगर श्रॉफ पर 50\50 ऑफर को लेकर भी निशाना कासा है, जिसमें ओपनिंग डे पर थिएटर में फैंस की भीड़ को बढ़ाने के लिए टीम को एक BOGO ऑफर की जरूरत पड़ी थी. जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर ने सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ाने के लिए मूवी बुकिंग ऐप से कोलेब किया और दो टिकटों पर 50 प्रतिशत की छूट दी थी.

 

कंट्रोवर्सी
संजय गुप्ता के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने इस पर आपत्ति जताई तो वहीं कुछ लोगों ने फिल्मकार से सहमत थे. मगर इन सब के बीच एक बड़ा बवाल इंटरनेट पर खड़ा हो गया, जिसके बाद संजय गुप्ता ने कल देर रात एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूं. मगर हमारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं जरूर महसूस करता हूं. मैंने कोई भी ट्वीट किसी एक एक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म के लिए नहीं किया है.' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

sanjay gupta tweetTiger ShroffBaaghi 4The Conjuring Last Rites

Trending news

हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
;