‘मैं किसी कंट्रोवर्सी…’, डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्वीट कर टाइगर श्रॉफ स्टारर ‘बागी 4’ की टीम पर कसा था तंज!

5 सितंबर दिन शुक्रवार को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी थी जिसकी हाइप फैंस के बीच काफी लंबे समय से देखने को मिल रही थी. टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'बागी 4' और हॉलीवुड हॉरर मूवी 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' थिएटर में रिलीज हुई थी. जिसमें 'बागी 4' को लेकर काफी उम्मीदें जगाई जा रही थीं फिल्म की एडवांस टिकट भी जल्दी ही सोल्ड आउट हो गई थीं. वहीं इस फिल्म के दमदार ट्रेलर ने फैंस को क्रेजी कर दिया था. वहीं इन दोनों फिल्मों की ओपनिंग डे पर काफी बदलाव देखने को मिला जिस पर संजय गुप्ता ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है.

संजय गुप्ता ट्वीट

फ्राइडे को रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों पर फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक टिप्पणी की है. जिसमें दोनों फिल्मों को लेकर फिल्ममेकर ने निराशा जताई है. फिल्ममेकर ने अपने इस ट्वीट में कहा, ‘मैं अपने 20\30 के दशक में कभी सोच नहीं सकता था. कि कोई इंग्लिश मूवी किसी हिंदी फिल्म से अच्छा परफॉर्म करेगी. आज की सच्चाई है एक हॉलीवुड मूवी, मैन स्ट्रीम हिंदी एक्शन फिल्म से डबल बिजनेस कर रही है. क्या बदला?’

Me in my 20’s/30’s could never imagine an English film outperforming a Hindi film.

Today’s reality - An English horror film does double the business of a main stream Hindi action film.

What changed??? — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) September 6, 2025

BOGO ऑफर

वहीं फिल्ममेकर ने 'बागी 4' की टीम, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और टाइगर श्रॉफ पर 50\50 ऑफर को लेकर भी निशाना कासा है, जिसमें ओपनिंग डे पर थिएटर में फैंस की भीड़ को बढ़ाने के लिए टीम को एक BOGO ऑफर की जरूरत पड़ी थी. जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर ने सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ाने के लिए मूवी बुकिंग ऐप से कोलेब किया और दो टिकटों पर 50 प्रतिशत की छूट दी थी.

I stay out of controversies.

But I do share what I feel about what’s happening around us.

No way in hell do I tweet about a particular actor, producer or film.

My comments are generic.

Requesting the media to please refrain from reading what’s not there between the lines. — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) September 7, 2025

कंट्रोवर्सी

संजय गुप्ता के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने इस पर आपत्ति जताई तो वहीं कुछ लोगों ने फिल्मकार से सहमत थे. मगर इन सब के बीच एक बड़ा बवाल इंटरनेट पर खड़ा हो गया, जिसके बाद संजय गुप्ता ने कल देर रात एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूं. मगर हमारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं जरूर महसूस करता हूं. मैंने कोई भी ट्वीट किसी एक एक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म के लिए नहीं किया है.'