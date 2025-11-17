Advertisement
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर FIR , फिल्म बनाने के नाम पर डॉक्टर से 30 करोड़ ठगे; बताया था 200 करोड़ का मुनाफा

Vikram Bhatt Fraud Case: मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:31 PM IST
मशहूर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस मामले में उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत सात अन्य लोगों का नाम भी शामिल है. यह शिकायत इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉ. अजय मुरडिया की ओर से भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है.

डॉक्टर का कहना है कि उन्हें बताया गया कि फिल्मों की रिलीज के बाद वे 200 करोड़ रुपये तक कमा लेंगे. इसी दावे के आधार पर उन्होंने कथित तौर पर फिल्मों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया, जिनमें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित एक प्रस्तावित बायोपिक भी शामिल थी.

8 नवंबर को दर्ज हुआ मामला

डॉक्टर की शिकायत पर 8 नवंबर को भूपालपुरा थाने में एक मामला दर्ज किया गया. एफआईआर में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट, उनकी बेटी कृष्णा भट्ट, स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. शिकायत के अनुसार दिनेश कटारिया से डॉक्टर की मुलाकात एक म्यूजिक ग्रुप के माध्यम से हुई थी, जिसने खुद को मुंबई फिल्म उद्योग से जुड़ा बताया था. अप्रैल 2024 में डॉक्टर मुंबई स्थित एक स्टूडियो भी गए, जहां कटारिया ने उनकी मुलाकात विक्रम भट्ट से करवाई.

वहीं, इस मामले में विक्रम भट्ट ने भी अपनी सफाई दी है. उनका कहना है, 'मैंने एफआईआर पढ़ी है. मुझे लगता है कि पुलिस को गुमराह किया गया है. जो बातें एफआईआर में लिखी हैं, वह बिल्कुल ग़लत हैं.” विक्रम भट्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा. उन्होंने कहा, “यह साफ है कि उन्होंने कुछ नकली काग़ज़ तैयार किए होंगे. असलियत तो सामने आएगी ही.'

फिल्म को बीच में रोका, मेहनतकश लोगों का पैसा नहीं दिया

विक्रम भट्ट ने पलटवार करते हुए दावा किया कि डॉ. मुरडिया ने ‘विराट' फिल्म को आधे में ही रोक दिया और टेक्नीशियनों के करोड़ों रुपये अभी तक नहीं चुकाए. उन्होंने कहा, “विराट फिल्म को अचानक बंद कर दिया गया. मेरे टेक्नीशियन अब भी अपने बकाया की प्रतीक्षा कर रहे हैं. यह मामला यही दिखाता है कि भुगतान से बचने के लिए ऐसा किया गया है.”

