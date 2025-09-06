Vikram Bhatt Mother Death: डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां का निधन, 75 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Vikram Bhatt Mother Passed Away: डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट का निधन हो गया है. वो बीमार चल रही रही थीं. शनिवार सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है.
Vikram Bhatt Mother Death: निर्देशक और निर्माता विक्रम भट्ट की मां, वर्षा भट्ट का शनिवार को 85 साल की उम्र में निधन हो गया. वह काफी समय से बीमार थीं और रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके कई बॉडी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था. वर्षा जी मशहूर सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट की पत्नी थीं. उनका अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर 2 बजे वर्सोवा श्मशान घाट पर परिवार की मौजूदगी में किया जाएगा.
शनिवार दोपहर को होगा अंतिम संस्कार
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट काफी समय से बीमार थीं, शनिवार को मल्टीपल ऑर्गन फैल्योर के कारण 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. शनिवार दोपहर 2 बजे वर्सोवा श्मशान घाट में परिवारजन उनका अंतिम संस्कार करेंगे. डायरेक्टर की टीम द्वारा वर्षा भट्ट के निधन की पुष्टि की गई.
मां ने हमेशाा विक्रम भट्ट के सपनों को किया सपोर्ट
विक्रम भट्ट की मां हमेशा से ही भट्ट परिवार की सबसे मजबूत कड़ी बनी रहीं. विक्रम ने 14 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, उनके पिता प्रवीण भट्ट भी बॉलीवुड के जाने-माने सिनेमेटोग्राफर थे. विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट भी डायरेक्टर हैं.
हॉरर फिल्में बनाकर मशहूर हुए विक्रम
‘राज’, ‘1920’, ‘क्रिएचर’, ‘लव गेम्स’, ‘फुटपाथ’ विक्रम भट्ट की कुछ पॉपुलर फिल्में हैं. लेकिन ‘विक्रम भट्ट ने पहले एक्शन, थ्रिलर फिल्मों से शुरुआत की थी, उन्होंने ‘मदहोश’, ‘गुनहगार’, ‘बंबई का बाबू’ और आमिर खान स्टारर फिल्म ‘गुलाम’ जैसी फिल्में बनाई. साल 2002 में बतौर निर्देशक विक्रम भट्ट ने हॉरर जॉनर की पहली फिल्म ‘राज’ बनाई. यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई. इसके बाद विक्रम ने ‘फियर’, ‘1920’, ‘शापित’, ‘हॉन्टेड थ्रीडी’, ‘राज थ्रीडी’, ‘क्रिएचर थ्रीडी’, ‘राज रीबूट’, ‘1921’, ‘गोस्ट’, ‘जुदा होगी भी’ जैसी हॉरर मूवी भी बनाईं.
