आर्टिकल 35A के बाद विवेक अग्निहोत्री ने की PM मोदी से ये मांग, बोले- 'अब अरबन नक्सल की बारी'

नई दिल्ली: देश में दोबारा जनबल से लौटी पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने वापसी के दो महीने के अंदर ही जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A को हटा दिया है. इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. इसी बॉलीवुड हस्तियों ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए अपना सपोर्ट पीएम मोदी को दिया है. फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर सरकार को इस फैसले की बधाई दी है. वहीं एक्टर विवेक ओेबेरॉय ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी है.

विवेक अग्निहोत्री इंडस्ट्री के उन सेलेब्स में से एक हैं जो हमेशा से पीएम मोदी की नीतियों और फैसलों का समर्थन करते आए हैं. विवेक ने अपने ट्विटर पर पोस्ट पर लिखा कि कश्मीर का हल निकल आया है. विवेक ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि अब नक्सल और अर्बन नक्सल का सफाया करने की बारी है.

वहीं एक्टर विवेक ओबेरॉय ने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि अखंड भारत के सपने को पूरा करने में कितने जवान शहीद हो गए और आज वो सपना पूरा हो गया है. पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत-बहुत बधाई और शुक्रिया.

This is the greatest homage to all those braves martyred for the dream of a United India.

Hats off and a big thank you to @narendramodi ji and @AmitShah ji from the heart of each and every patriotic Indian. #OneIndia #AkhandBharat #JaiHind

Bye Bye #Article370 #35A

