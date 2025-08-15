‘हद से आगे बढ़ गया...’ बिपाशा बसु ने दिया बॉडी शेमिंग का करारा जवाब, तो माफी मांगने पर मजबूर हुईं मृणाल ठाकुर

Mrunal Thakur Apology: हाल ही में सोशल मीडिया पर मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ. इस वीडियो में वे एक इंटरव्यू के दौरान बिपाशा बसु पर बॉडी-शेमिंग करती नजर आई थीं. ये वीडियो 'कुमकुम भाग्य' सीरियल के समय का है. वीडियो सामने आने के बाद मृणाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी. उन्होंने माना कि उस वक्त कही गई उनकी बात बचकानी थी.

साथ ही उन्होंने ये भी माना कि उनका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था. मृणाल ने अपनी माफी मांगते हुए लिखा कि 19 साल की उम्र में वे कई बार बिना सोचे समझे बातें कह देती थीं. उन्हें ये समझ नहीं था कि मजाक में कही गई बात भी किसी को चोट पहुंचा सकती है. उन्होंने कहा कि उनका बयाना महज एक मजाक था, लेकिन ये हद से आगे बढ़ गया. अब उन्हें एहसास है कि ऐसे शब्दों से गलत मैसेज जा सकता है.

मृणाल ठाकुर ने मांगी माफी

इसलिए वे अपने बयान के लिए सच में माफी चाहती हैं. एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि समय के साथ उन्होंने समझा है कि ब्यूटी हर किसी के अंदर होती है और अब वे इसे सच में मानती हैं. वायरल वीडियो में मृणाल और उनके को-स्टार अरिजीत तनेजा इंटरव्यू दे रहे थे. बातचीत के दौरान अरिजीत ने उन्हें हेडस्टैंड करने की चुनौती दी, जिस पर मृणाल ने मजाक में जवाब दिया कि वे बैठें और वे सिर पर बैलेंस बना लेंगी.

बिपाशा बसु पर की थी बॉडी-शेमिंग

इसके बाद अरिजीत ने उन्हें पुश-अप्स करने की चुनौती दी. इस पर मृणाल ने कहा कि शायद वे किसी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लड़की से शादी करना चाहते हैं. अरिजीत ने सहमति जताई, जिसके बाद मृणाल ने मजाक में कहा कि फिर वे बिपाशा बसु से शादी कर लें. मृणाल ने आगे कहा, 'सुनो, मैं बिपाशा से कहीं बेहतर हूं'. वीडियो वायरल होने के बाद बिपाशा बसु ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया.

बिपाशा बसु ने दिया करारा जवाब

उन्होंने बिना नाम लिए महिलाओं को फिट और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इनकरेज किया. बिपाशा ने लिखा कि महिलाएं एक-दूसरे को आगे बढ़ाएं और मजबूत बनें. मसल्स न केवल फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि मेंटली मजबूती के लिए भी जरूरी हैं. बिपाशा ने ये भी कहा कि पुराने सोच को तोड़ना चाहिए कि महिलाओं को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना चाहिए. उन्होंने सभी महिलाओं को फिटनेस अपनाने और मजबूत बनने की सलाह दी.