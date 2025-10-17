Advertisement
प्रेग्नेंसी में सोनाक्षी सिन्हा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! पति जहीर इकबाल संग फोटोज शेयर कर बोलीं- ‘मानव इतिहास की सबसे बड़ी...’

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को 1 साल हो चुका है. इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको देखने के बाद फैंस सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी के कयास लगना रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं. 

Oct 17, 2025
Sonakshi Sinha World Record: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी जून 2024 में हुई थी. दोनों की शादी को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. शादी के बाद दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर मस्ती करते हुए दिखाई देते रहते हैं. उनके फैंस कपल के फनी वीडियोज देखकर काफी खुश होते हैं. लेकिन कुछ फैंस की नजरें हमेशा सोनाक्षी के बेबी बंप पर रहती है. जब भी सोनाक्षी एथनिक वियर या ढीले कपड़े पहनती हैं, तो लोग तुरंत कयास लगने लगते हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट हैं.

शादी के बाद से कपल कई बार ऐसी अफवाहों में छाया रहा है. कुछ दिन पहले सोनाक्षी और जहीर को एक दिवाली पार्टी में देखा गया था. पार्टी के दौरान सोनाक्षी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोग उनकी तस्वीरों को देखकर कयास लगाने लगे कि कहीं सोनाक्षी प्रेग्नेंट तो नहीं हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको जहीर ने और भी मजेदार बना दिया. इस वीडियो में सोना गोल्डन एथनिक आउटफिट में नजर आ रही हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इसी बीच जहीर पैप्स के सामने उनके पेट पर हाथ लगाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, 'मजाक कर रहा हूं', जिसके बाद  सोनाक्षी भी शर्म से हंस पड़ती हैं और चिल्लाईं, 'जहीर!'. ऐसा वो एक से दो बार करते हैं. उनके इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन साथ ही फैंस ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि क्या सच में सोनाक्षी प्रेग्नेंट हैं और जहीर मजाकिया अंदाज में हिंट दे रहे हैं. इसी बीच अब सोनाक्षी ने खुद अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. 

हिंदी सिनेमा की वो खूबसूरत अदाकारा, जिन्होंने 26 साल इंडस्ट्री पर किया एकछत्र राज, लेकिन राज कपूर को करती थीं नापसंद

फैंस को खूब पसंद आ रहा उनका अंदाज 

फोटो में वो अपने पति जहीर के साथ पोज देती नजर आ रही हैं, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (हमारे प्यारे मीडिया के मुताबिक) सिर्फ पेट के आसपास हाथ रखकर पोज देने के लिए'. साथ ही उन्होंने मजाक में लिखा कि लोग हर तस्वीर में उनकी प्रेग्नेंसी ढूंढ़ रहे हैं. फैंस उनकी शेयर की गई तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही ये बाद भी साफ हो चुकी है कपल भी माता-पिता बनने के बारे में नहीं सोच रहे. फैंस को उनका ये अंदाज भी काफी पसंद आया. 

सोनाक्षी सिन्हा की आने वाली फिल्म

सोशल मीडिया पर फैंस मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा को आखिरी बार हॉरर फिल्म 'निकिता रॉय' में देखा गया था और आव वे जल्द ही फिल्म 'जटाधारा' में नजर आएंगी. इस फिल्म में सुधीर बाबू और दिव्या खोसला भी लीड रोल में होंगी. फिल्म की रिलीज डेट 7 नवंबर, 2025 तय हुई है. फैंस को सोनाक्षी की नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर अफवाहें और उनके हल्के-फुल्के मजाक सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं.

