/8 साल की बच्ची की फोटो शेयर करना एक्टर को पड़ा भारी, दर्ज हुई FIR; जानिए क्या है पूरा मामला

FIR Against Malayalam Actor Vinayakan: मलयालम एक्टर विनायकन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार एक्टर किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक मामले की वजह से सुर्खियों में हैं. उनके खिलाफ एक आठ साल की लड़की की फोटो ऑनलाइन पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल पुलिस ने मावेलिकारा में एक आठ साल की लड़की की फोटो ऑनलाइन पोस्ट करने के मामले में मलयालम एक्टर विनायकन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, यह मामला बुधवार को दर्ज किया गया, जब लड़की के पिता ने केरल राज्य बाल अधिकार आयोग से संपर्क किया. आयोग ने पुलिस को शिकायत पर जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
दरअसल, 'मातृभूमि' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला फेसबुक पर एक नाबालिग लड़की की तस्वीर कथित तौर पर शेयर करने से जुड़ा है. केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. खबरों के मुताबिक, यह कथित घटना पिछले साल जुलाई की है. अलाप्पुझा में हुई एक बैठक में मामले की समीक्षा करने के बाद आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.
जानकारी के मुताबिक, फेसबुक पोस्ट को फॉरवर्ड करने को लेकर हुई दुश्मनी के कारण एक्टर विनायकन ने 24 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 2 बजे शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया. इसके साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता की व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो का भी स्क्रीनशॉट लिया, जिसमें उनकी 8 साल की बेटी की तस्वीर थी. इसके बाद विनायकन ने शिकायतकर्ता की अनुमति के बिना अपने वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट पर इन स्क्रीनशॉट्स के साथ शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिया.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कई अज्ञात लोगों ने विनायकन की फेसबुक पोस्ट को शेयर किया. इसके बाद शिकायतकर्ता और उनके परिवार का अपमान करने और उनकी बदनामी करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं. दरअसल, एक्टर की फेसबुक पोस्ट पर मौजूद मोबाइल नंबर को लोगों ने अभिनेता का नंबर समझ लिया. इसके बाद कई लोगों ने शिकायतकर्ता को फोन कर अपशब्द कहे, जिससे शिकायतकर्ता, उनकी बेटी और उनके पूरे परिवार को काफी बदनामी का सामना करना पड़ा.
इस मामले में पुलिस ने बताया कि कई धाराओं के तहत एक्टर विनायकन पर केस दर्ज किया गया है. इसमें किसी महिला की गरिमा का अपमान करने या उसकी निजता में दखल देने के इरादे से किए गए कृत्य से संबंधित धारा भी शामिल है. एक्टर के खिलाफ आईटी एक्ट और केरल पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. यह पहली बार नहीं है. इससे पहले भी कई बार एक्टर विनायकन विवादों में घिर चुके हैं. उन पर मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव जैसे कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं.