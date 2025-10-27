Advertisement
'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर जारी, पायरेसी किंग बनकर लौटे मुनव्वर फारूकी, 36 सेकंड में उड़ाए फैंस के होश

First Copy Season 2 Teaser: स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी के पहले सीजन को काफी पसंद किया गया था. अब इसका दूसरा सीजन आने को तैयार हैं. मुनव्वर ने इसका टीजर हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Oct 27, 2025
'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर
'फर्स्ट कॉपी 2' का टीजर

First Copy Season 2 Teaser: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन और रियलिटी शो बिग बॉस 17वें सीजन के विनर मुनव्वर फारूकी अब अपनी एक्टिंग से भी चाहने वालों का दिल जीतने लगे हैं. अब मुनव्वर की पहचान एक एक्टर के रूप में भी होती है. कॉमेडियन की वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी के सीजन 1 को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब एक्टर फैंस के लिए इसका दूसरा सीजन ला रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इसकी झलक दर्शकों को दिखाई है जो लोगों का दिल जीत रहा है.  

मुनव्वर फारूकी कॉमेडी की दुनिया में अपना काफी बड़ा नाम बना चुके हैं, जबकि अब एक्टिंग की दुनिया में भी खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में फर्स्ट कॉपी के सीजन के दूसरे सीजन का टीजर शेयर किया है. चलिए आपको टीजर दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका टीजर कब तक दस्तक देगा?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फर्स्ट कॉपी 2 का टीजर आउट
मुनव्वर फारूकी ने फर्स्ट कॉपी 2 का टीजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार गुलशन ग्रोवर और रजा मुराद भी नजर आ रहे हैं. दोनों अपने समय के बेहतरीन खलनायक रहे हैं. मुनव्वर ने टीजर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि 'वापसी तो अब होगी. आरिफ एक नए अध्याय के साथ वापस आ गया है. फर्स्ट कॉपी सीजन 2 का टीजर देखें.'

36 सेकंड का सीरीज का टीजर 
कॉमेडियन ने फर्स्ट कॉपी सीजन 2 का 36 सेकंड का टीजर शेयर किया है. इस टीजर की शुरुआत रजा मुराद, मुनव्वर के किरदार से कहते हैं. देखो आरिफ आसमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां तुम उड़ना चाहते हो उसकी कीमत लगती है. इसके बाद मुनव्वर कहते हैं कि वहां का टिकट कटा रहा हूं, जहां सारे बेईमान लोग रहते हैं. फिर उनसे रजा कहते हैं कि जिस जहन्नुम में तुम जा रहे हो, वहां का शैतान बहुत बड़ा है. जबकि टीजर के आखिरी में आरिफ को बॉलीवुड का नया किंग बताया जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन आएगा सीरीज का ट्रेलर 
टीजर में ही इस सीरीज के दूसरी सीजन के ट्रेलर की डेट भी बताई है. इसका ट्रेलर 29 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इस सीरीज की कहानी 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की पायरेसी पर बेस्ड है. इस सीरीज में आपको क्रिस्टल डिसूजा, आशी सिंह, शाकिब अयूब, मियांग चेंग और नवाब शाह नजर आएंगे. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

OTTmunawar faruquiFirst Copy 2

