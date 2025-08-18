आ रही है सुपर पावर वाली फिल्म, लुक ने उड़ाया गर्दा, फैंस हुए एक्साइटेड

Lokah Malyalam Film: बॉलीवुड में तो कई सारी सुपरहीरो वाली फिल्म बनी है. लेकिन, अब मलयालम सिनेमा भी इससे पीछे नहीं रहा. दुलकर सलमान की प्रोडक्शन कंपनी में फिल्म 'लोका : चैप्टर वन चंद्रा' बनी है. जिसका फर्स्ट लुक एक्टर ने रिवील कर दिया है. जिसके बाद से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

पहली सुपरहीरो फिल्म

दुलकर ने पोस्ट में बताया कि ये उनकी आने वाली फिल्म'लोका' मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म होगी.उन्होंने पोस्ट करके कैप्शन में लिखा,'लोका' के लोगों से मिलिए. कल्याणी प्रियदर्शन बनी हैं चंद्रा, नसलेन बने हैं सनी, चंदू सालमान बने हैं वेनु, अरुण कुरियन बने हैं नैजिल, और संदीप बने हैं इंस्पेक्टर नचियप्पा.'

फैंस कर रहे तारीफ

इन लुक्स को जैसे ही दलकीर ने शेयर किया तो फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया. वो लगातार पोस्ट पर कमेंट कर रहे और फिल्म देखने के लिए बेसब्र नजर आए. दलकीर के सोशल मीडिया पर 15.2 मिलियन फॉलोअर्स है. ऐसे में वो फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी फैंस के जुड़े रहते हैं.

टीजर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट

इससे पहले एक्टर ने फिल्म का टीजर अपने बर्थडे पर जारी किया था. टीजर में दिखाया गया कि चंद्रा (कल्याणी प्रियदर्शन) के किरदार में एक सुपर पावर है, जो हवा में उड़ने के साथ-साथ तेज चल सकती है.टीजर में यह भी दिखाया गया कि नसलेन का किरदार 'चंद्रा' की सुपरहीरो शक्तियों के बारे में जानने वालों में से एक है.तमिल कोरियोग्राफर और एक्टर संदीप फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं.

बिना शादी के उसके एक बच्चा है...' आमिर खान पर छोटे भाई फैसल ने लगाया नाजायज बच्चे का आरोप, लड़की का नाम बताया जेसिका

कब आएगी मूवी?

यह फिल्म डोमिनिक अरुण ने लिखी और डायरेक्ट की है. इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम मेल्वी जे. और अर्चना राव ने किया है. गानों के बोल सासिकुमार, मुरी और जेबा टोमी ने लिखे हैं.फिल्म में एक्शन सीन की कोरियोग्राफी दुनिया के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर्स में शामिल यानिक बेन ने की है.फिल्म की एडिशनल स्क्रिप्ट और कहानी में बदलाव का काम एक्ट्रेस सैंथी बालाचंद्रन ने किया है और आर्ट डायरेक्शन जीतू सेबस्टियन ने संभाला है. फिल्म इस साल ओणम के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.