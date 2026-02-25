सामने आई रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के हल्दी की तस्वीरें, कपल ने दिखाई शानदार डेकोरेशन की झलक

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की 25 फरवरी को हल्दी की रस्म हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. खुद विजय ने हल्दी सेरिमनी की तस्वीरें शेयर की हैं और डेकोरेशन की झलक दिखाई है.
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda: साउथ के पॉपुलर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी की रस्मों की शुरुआत मंगलवार से क्रिकेट मैच और संगीत के साथ हुई. इसके बाद बुधवार को हल्दी और मेहंदी की रस्में हुईं. इस बीच कपल ने हल्दी की अनसीन फोटोज शेयर की हैं.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. ये तस्वीरें खुद विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस ने शेयर की हैं. उन्होंने तस्वीरों में हल्दी के वेन्यू और डेकोरेशन की झलक दिखाई है.
एक तस्वीर में फूलों की चादर से जमीन ढकी है और उसके बीचोंबीच दो टेबल रखे नजर आ रहे हैं, जो दूल्हे राजा विजय देवरकोंडा और होने वाली दुल्हन रश्मिका मंदाना के लिए हैं. दूसरी तस्वीर में रश्मिका और विजय के नाम के दो फ्लोरल प्लेकार्ड हैं. इनमें से एक पर रश्मिका का निकनेम- रूशी लिखा हुआ है.
मालूम हो कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को बेहद निजी समारोह में सात फेरे लेंगे. इसमें परिवार के अलावा सिर्फ करीबी दोस्त शामिल होंगे. रश्मिका और विजय, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के काफी करीब हैं और वह इस शादी का हिस्सा हैं. सोशल मीडिया पर रश्मिका और विजय की हल्दी-मेहंदी की कई तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो वायरल हैं और फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका और विजय 26 फरवरी को सुबह 8 बजे सात फेरे लेंगे और बाकी की रस्में दिन में ही हो जाएंगी. रश्मिका और विजय का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन 24 फरवरी को ‘विरोश प्रीमियर लीग’के साथ हुआ था, जिसमें कपल ने अन्य लोगों के साथ तरह-तरह के गेम्स खेले. इसके बाद रात को संगीत सेरिमनी हुई. अब बुधवार 25 फरवरी को दिन में हल्दी की रस्म हुई और शाम को मेहंदी की रस्म होगी.
