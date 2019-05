रणवीर सिंह की 83 का 'एंथम' ये म्यूजिशियन कर रहा है तैयार, एक्टर के साथ शेयर की PHOTO

नई दिल्ली : संगीतकार प्रीतम और अभिनेता रणवीर सिंह, फिल्म निर्माता कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म '83' के लिए 'एक एंथम' बनाने के लिए साथ आए हैं. प्रीतम ने ट्वीटकरतेे हुए लिखा कि पावरहाउस रणवीर के साथ यह मेरी पहली फिल्म है और कबीर खान के साथ वापसी करने को लेकर मैं बहुत खुश हूं! ऐसा गीत बनाने के लिए बेहद रोमांचित हूं जो उनके पागलपन से मेल खाए.

ट्विटर पर तीनों की एक तस्वीर साझा करते हुए रणवीर ने लिखा, 'हमें सारे स्टार मिल गए. प्रीतम दा, '83' में आपके साथ काम करना सम्मान की बात है. चलिए एक एंथम बनाते हैं! चलिए इसे आइकॉनिक बनाते हैं!'

My first film with the powerhouse @RanveerOfficial and I'm so glad to be back with @kabirkhankk ! Super thrilled to be creating music that can match their level of madness @RelianceEnt #MadhuMantena @vishinduri @83thefilm pic.twitter.com/wK1JzRrue2

— Pritam (@ipritamofficial) May 13, 2019