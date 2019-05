नई दि‍ल्‍ली : लेखिका-अभिनेत्री फोएब वालर-ब्रिज का कहना है कि जब वह बहुत छोटी थीं तब वह लड़का बनना चाहती थीं. 'फ्लीबैग' की निर्माता ने कहा कि जब वह छह साल की थीं तब उन्होंने अपना सर मुड़ा लिया था, वह लड़कों की तरह कपड़े पहनती थीं और अपने माता-पिता से उन्होंने कहा था कि वह उन्हें ‘एलेक्स’ बुलाएं.

अभिनेत्री ने कहा, 'मैं बस, लड़का बनना चाहती थी. अगर इसे मेरे स्कूल ने गंभीरता से लिया होता या विकल्प मुझे दिए गए होते, तो मैं शायद ऐसा कर भी लेती.' बहरहाल, जब फोएब 11 साल की उम्र में पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल गईं तो उन्होंने लोगों से कहा कि वह उनके असली नाम से ही बुलाएं.

