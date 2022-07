Sushmita Sen Lalit Modi Relation: सुष्मिता सेन को लोगों ने कहा 'गोल्ड डिगर लालची औरत', एक्ट्रेस बोलीं- सोने नहीं हीरे...

Sushmita Sen Reaction Gold Digger Comment: बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन इन दिनों अपने रिलेशन की खबरों को लेकर छाई हुई हैं. 10 साल बड़े बिजनेसमैन ललित मोदी ने तस्वीरें शेयर करते हुए सुष्मिता से साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया था. इसके बाद से ही एक्ट्रेस के फैंस काफी हैरान है. ऐसे में जहां एक्ट्रेस को तमाम सेलेब्स और फैंस ने सपोर्ट किया तो वहीं कुछ लोग उनकी इस रिलेशनशिप के कारण खूब आलोचना और ट्रोलिंग भी कर रहे हैं. ऐसे में सुष्मिता सेन ने ट्रोल को मंहतोड़ जवाब दिया है.

ट्रोल हो रही हैं सुष्मिता सेन

10 साल बड़े ललित मोदी को डेट करने पर लोग सुष्मिता सेन को 'पैसों की लालची औरत' और 'गोल्ड डिगर' जैसे शब्द कह रहे हैं. अब गोल्ड डिगर कहे जाने पर सुष्मिता सेन एक पोस्ट के जरिए ट्रोलर पर अपनी भड़ास निकाली है. इस पर अब सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल एक तस्वीर शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है.

सुष्मिता सेन ने दिया करार जवाब

इस नोट में सुष्मिता ने लिखा है, "बीतों दिनों में मेरा नाम गोल्ड डिगर दौलत की लालची कहकर सोशल मीडिया पर काफी उछाला जा रहा है. मेरी जमकर आलोचना की जा रही है. लेकिन मैं इन आलोचनाकर्ताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हूं. मैं सोना नहीं बल्कि हीरे की परख रखने का हुनर रखती हूं. ऐसे में कुछ बुद्धिजीवियों के जरिए गोल्ड डिगर कहना उनकी निचली मानसिकता को साफ-साफ दिखाता है. इन तुच्छ लोगों के अलावा मुझे मेरे शुभचिंतकों और परिवारजनों का पूरा समर्थन है. क्योंकि मैं सूर्य की तरह हूं जो अपने अस्तित्व और विवेक लिए हमेशा चमकता रहेगा."

तसलीमा नसरीन ने कही ये बात

ललित मोदी के साथ सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप पर लेखक और एक्टिविस्ट तसलीमा नसरीन का रिएक्शन सामने आया है. तसलीमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि सुष्मिता एक अनअट्रैक्टिव इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं. साथ ही उन्होंने लिखा कि इतनी खूबसूरत महिला को ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं हो सकता, वो पैसे के लिए उनके साथ हैं.

Sushmita Sen is such a self-dependent, self-reliant, self-confident, strong woman! Why should she marry a man? There is absolutely no need for it.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) July 15, 2022