Four More Shots Please Finale: कब और कहां देख सकते हैं 'फोर मोर शॉर्ट्स' का फिनाले सीजन? बेहद दिलचस्प है चार दोस्तों की कहानी

Four More Shots Please Finale: आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग कुछ न कुछ नया देखना पसंद करते हैं. सीरीज फोर मोर शॉर्ट्स लोगों को खूब पसंद आई थी. अब इसका फिनाले सीजन आ रहा है.
प्राइम वीडियो के ओरिजिनल सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज! (Four More Shots Please!) का पहला सीजन साल 2019 में आया था जिसे काफी पसंद किया गया था. इसके अब तक के तीन सीजन आ चुके हैं और अब चौथा सीजन रिलीज को तैयार है. दरअसल, जल्द ही फोर मोर शॉट्स का फाइनल सीजन तीन साल बाद रिलीज होने जा रहा है. आइए जानते हैं आप कब और कहां इसे देख सकते हैं...
फोर मोर शॉट्स के नए सीजन का ऐलान
5 दिसंबर को मेकर्स ने फोर मोर शॉट्स प्लीज के फाइनल सीजन की रिलीज डेट का एलान किया है. सीरीज का पोस्टर जारी किया गया है जिसमें सभी एक्ट्रेसेस अपने बोल्ड लुक में दिख री हैं. चौथे सीजन के साथ सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगारू ने वापसी की है.
इनके अलावा सीरीज में प्रतीक स्मिता पाटिल, मिलिंद सोमन, राजीव सिद्धार्थ, लीजा रे और अंकुर राठी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 19 दिसंबर से स्ट्रीम होगी. यह सीरीज प्रितीश नंदी कम्युनिकेशंस ने बनाई है, जिसे रंगिता प्रितीश नंदी और इशिता प्रितीश नंदी ने क्रिएट किया है. फोर मोर शॉट्स प्लीज़ सीजन 4 का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मत्यानी ने किया है.
कब और कहां देखें फोर मोर शॉट्स सीजन 4
अपने आखिरी पड़ाव में फोर मोर शॉट्स प्लीज फिर वही हंगामा लेकर लौट रही है. सीरीज में फिर से असली दोस्ती, बिन झिझक आजादी और औरतों की कशमकश के इर्द-गिर्द घूमेगी. फिर से चारों लड़कियों अपने पागलपन और शरारत भरी चीजों से दर्शकों का दिल चुराएंगी. ट्रेवल गोल्स के साथ चारों की दोस्ती भी टेस्ट की जाएगी. कुल मिलाकर इसमें सस्पेंस और ड्रामा कूट-कूटकर भरा होने वाला है.
